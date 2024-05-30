Россия атаковала военные объекты и критическую инфраструктуру в Украине

Украинским силам удалось сбить все дроны и семь ракет.

Россия выпустила восемь крылатых ракет С-300/С-400 по Харьковской области, 11 крылатых ракет H-101/H-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и 32 беспилотника Shahed из российского города Приморско-Ахтарск и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

"В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областях сбито семь крылатых ракет H-101/H-555 и 32 ударных беспилотника Shahed-131/136", - говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

Воздушные удары противника были отражены зенитно-ракетными подразделениями, мобильными боевыми группами и подразделениями радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

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