Журнал о выборах в Европарламент: наблюдатели не следят за соцсетями политиков

Больше всего денег на кампанию в соцсетях до сих пор тратил "Объединенный список", за которым несильно отстают "За стабильность", "За!" и "Для развития Латвии".

Львиная доля денег уходит на создание платного контента именно в Facebook. На это в этом году потратились девять из 16 списков.

До сих пор никаких нарушений агитации в соцсетях KNAB не выявило, а против трех партий начато четыре административных процесса за другие нарушения.

Среди населения выборы в Европарламент - не очень популярная тема, зато "политики носятся, как сумасшедшие", заметила журналист Re: Baltica Эвита Пуриня.

За событиями в информационном пространстве Латвии и зарубежья, в том числе в социальных сетях, внимательно следит Государственная канцелярия, под руководством которой работает межинституциональная рабочая группа по предотвращению возможных угроз для выборов. Пока серьезных рисков не констатировано, но не исключено, что некоторые прежние попытки посредством интернет-троллинга повлиять на общественное мнение были тестированием для более серьезной атаки, рассказал Бамбалс.

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