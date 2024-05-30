Журнал о выборах в Европарламент: наблюдатели не следят за соцсетями политиков

Что политики делают в соцсетях перед выборами в Европарламент? Оказывается, за этим ни один независимый наблюдатель не следит, пишет журнал Ir.
Кампании политиков в социальных сетях разворачиваются все шире, заключает Амилия Райтума, возглавляющая в KNAB отдел по расследованию нарушений политических организаций. Это, впрочем, не отражается на задекларированных партиями расходах на предвыборную агитацию: социальные сети составляют в них ничтожную долю.
Так, на наружную рекламу все партии перед выборами предполагали потратить более 600 тыс. евро, на рекламу на радио - 496 тыс. евро, в печатных изданиях - 375 тыс. евро, а на рекламу в соцсетях на этом фоне остаются лишь крохи - 47 тыс. евро, следует из данных, собранных KNAB на 22 мая.
Если удается создать привлекательный контент, записи в соцсетях позволяют достичь большой аудитории с небольшими затратами.
"Через Instagram или Facebook с 30 евро можно добиться большего, чем с помощью выставленного на обочине шоссе плаката", - заключил руководитель департамента координации стратегической коммуникации Государственной канцелярии Рихард Бамбалс.
Конечно, через социальные сети можно обратиться только к той части общества, которая их ежедневно использует, но теперь это уже большинство, или 88% жителей Латвии, заключило в прошлом году агентство Norstat Latvija в ходе опроса, проведенного по заказу компании Tele2.
Больше всего денег на кампанию в соцсетях до сих пор тратил "Объединенный список", за которым несильно отстают "За стабильность", "За!" и "Для развития Латвии".
Львиная доля денег уходит на создание платного контента именно в Facebook. На это в этом году потратились девять из 16 списков.
До сих пор никаких нарушений агитации в соцсетях KNAB не выявило, а против трех партий начато четыре административных процесса за другие нарушения.
Среди населения выборы в Европарламент - не очень популярная тема, зато "политики носятся, как сумасшедшие", заметила журналист Re: Baltica Эвита Пуриня.
За событиями в информационном пространстве Латвии и зарубежья, в том числе в социальных сетях, внимательно следит Государственная канцелярия, под руководством которой работает межинституциональная рабочая группа по предотвращению возможных угроз для выборов. Пока серьезных рисков не констатировано, но не исключено, что некоторые прежние попытки посредством интернет-троллинга повлиять на общественное мнение были тестированием для более серьезной атаки, рассказал Бамбалс.
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