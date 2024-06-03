Художница-иноагент Юлия Цветкова: Есть эмигранты, которые живут в "виртуальной России"

Юлия Цветкова - известная российская художница и активистка. Она столкнулась с властями своей страны еще в 2019 году, когда стала фигурантом уголовного дела за свое творчество. В 2022 году она уехала из страны и теперь живет в Литве, а в Латвию приехала на открытие своей выставки. В эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?" Цветкова рассказала о том, как творчество помогает ей, чем Вильнюс похож на Комсомольск-на-Амуре и почему часть эмигрантов, даже уехав, продолжает жить в "виртуальной России".
Юлия Цветкова
- Российская художница, ЛГБТК+ активистка.
- 3 июня 2022 года включена в список иноагентов.
- В октябре 2019 года была обвинена в "распространении порнографических материалов" за паблик "Монологи вагин", в рамках которого публиковала художественные изображения женского тела.
- Вошла в список ста самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2020 года по версии Би-би-си.
- В июле 2022 года была оправдана по делу, в ноябре 2022 года покинула Россию.
- В 2023 году суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение.
- Сейчас проживает в Вильнюсе.
"Я не считаю, что позиция "нам здесь не жить" полезна хоть кому-то: ни месту, ни людям. Я очень много видела этого на своей родине, на Дальнем Востоке. И это очень депрессивная штука, когда город не нужен никому.
Потому что все говорят "мы уедем", и живут там десятилетиями, не уезжая. И там это приводит к жесточайшей деградации среды.
Именно позиция, что это не дом, а все какое-то временное и вообще не наше", - вспоминает Цветкова.