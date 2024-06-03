Художница-иноагент Юлия Цветкова: Есть эмигранты, которые живут в "виртуальной России"

Юлия Цветкова - известная российская художница и активистка. Она столкнулась с властями своей страны еще в 2019 году, когда стала фигурантом уголовного дела за свое творчество. В 2022 году она уехала из страны и теперь живет в Литве, а в Латвию приехала на открытие своей выставки. В эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?" Цветкова рассказала о том, как творчество помогает ей, чем Вильнюс похож на Комсомольск-на-Амуре и почему часть эмигрантов, даже уехав, продолжает жить в "виртуальной России".