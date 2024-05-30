Израиль заявил о полном контроле сухопутных границ Газы, в том числе с Египтом. В Каире выражают недовольство

Высокопоставленный египетский источник, которого цитирует Al-Qahera News, заявил, что Израиль использует эти обвинения, чтобы оправдать продолжение операции в палестинском городе Рафах и затягивание войны в политических целях.

Израиль настаивает, что без взятия Рафаха и уничтожения оставшихся там боевиков ХАМАС победа в войне с радикальной группировкой невозможна.

Напряженность в отношениях между Египтом и Израилем возросла после того, как три недели назад израильские войска установили контроль над пограничным переходом «Рафах» со стороны Газы.

Накануне в Египте простились с солдатом, погибшим в ходе инцидента с израильскими военными на границе сектора Газа Фото: AFP

В начале этой недели в ходе инцидента с участием египетских и израильских войск в приграничном районе недалеко от Рафаха был убит египетский солдат.

Каир решительно поддерживает палестинцев и осуждает военную кампанию Израиля в Газе, за время которой были убиты и ранены тысячи мирных жителей. В то же время, как и Израиль, Египет держит блокаду на границе с Газой с тех пор, как в 2006 году к власти там пришел ХАМАС — ответвление исламистской организации «Братья-мусульмане», которая запрещена в Египте как террористическая группировка.

Египет категорически отказывается принимать у себя беженцев из Газы, мотивируя это соображениями национальной безопасности.

Египет, однако, держит открытыми каналы связи с ХАМАС и выступает в качестве посредника в непрямых переговорах между Израилем и группировкой, пытаясь достичь соглашения о прекращении огня и освобождении израильских заложников, удерживаемых боевиками в Газе.

После начала войны Израиля и ХАМАС Египет возвел на границе с Газой дополнительные заграждения и наблюдательные вышки Фото: AFP

Израиль начал наступление на Газу после того, как 7 октября боевики ХАМАС атаковали южную часть страны, убив около 1200 человек и захватив в заложники 252 человека.

Согласно утверждениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, с тех пор в войне погибло не менее 36 170 палестинцев.

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