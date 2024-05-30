Продюсер Сондра Залюпе: "Я получила лист А4, где сообщалось, что мне осталось жить 9 месяцев"

"Семь лет назад мне поставили диагноз - меланома третьей стадии. Сейчас у меня четвертая стадия, потому что раковые клетки распространились по всему телу в виде метастазов", - сказала Сондра.

Она заметила, что родинка на ее руке быстро менялась - на тот момент Сондра была беременна, ей было всего 30 лет. "Это кажется настолько эмоциональным моментом, что я всегда буду считать годы меланомы как столько же лет, сколько лет моему ребенку".

"Идет уже третий год с тех пор, как я не пью лекарства и нахожусь в ремиссии, поэтому мне не нужны никакие препараты. Конечно, регулярные осмотры у дерматолога, различные исследования, чтобы посмотреть, что происходит внутри, потому что, к сожалению, меланома - одна из самых агрессивных форм рака", - говорит Сондра.

"Семь лет назад я получила лист формата А4, где сообщалось, что мне осталось жить девять месяцев", - признается она.

Всего пару лет назад Сондра и представить себе не могла, что ей удастся пережить, как ее ребенок пойдет в первый класс.

"Если жить и испытывать фантастичность этой жизни недостаточно для человека, чтобы просто защитить себя от солнца… тогда я не знаю, что такое мотивация", - сказала Сондра.

360TV сообщает, что перед выходом на солнце следует наносить солнцезащитный крем, обновлять его каждые два-три часа, а также желательно как можно меньше оставаться на солнце в его самые активные часы. Поскольку меланома также имеет тенденцию образовываться на слизистой оболочке, не забывайте защищать глаза и носить солнцезащитные очки. Настоятельно рекомендуется посещение дерматолога раз в год.

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