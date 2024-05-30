CNN включил Вецаки в свой топ нудистских пляжей. Но есть нюанс

В свою очередь, в Рижской думе RUS TVNET отметили, что в Риге нет ни одного официального нудистского пляжа. Самоуправление "догадывается", где находятся неофициальные места, но "в настоящее время не планируется устанавливать дополнительные знаки или как-то иначе регулировать эти места". В качестве примера в думе привели пляж Вецаки у границы с Калнгале.