CNN включил Вецаки в свой топ нудистских пляжей. Но есть нюанс

Издание CNN назвало свой топ-24 лучших нудистских пляжей во всем мире. Среди представленных в рейтинге и пляж из Латвии.
Так, в рейтинг вошли:
- Пляж Чиуауа, Уругвай
- Пляж в Ниде, Литва
- Пляж Agesta, Швеция
- Пляж Little Palm Beach на острове Уайхеке, Новая Зеландия
- Пляж Nugal Beach, Хорватия
- Пляж Moshup на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс, США
- Пляж Black’s Beach в Ла-Хойе в Калифорнии, США
- Пляж Lady Bay Beach в Сиднее, Австралия
- Пляж Buhne 16 на острове Зюльт, Германия
- Пляж Wreck Beach в канадском Ванкувере
- Пляж Red Beach на греческом острове Крит
- Пляж Callantsoog Beach, Нидерланды
- Пляж Anse de Grande Saline в Сент-Бартельми, Франция
- Пляж Platja des Cavallet, Ибица, Испания
- Пляж Little Beach на острове Мауи, Гавайи
- Пляж Cap d’Agde Beach, Франция
- Пляж Is Benas Beach, Сардиния, Италия
- Пляж Mpenjati Beach, в Квазулу-Натал, ЮАР
- Пляж Playa Zipolite в городе Оахака, Мексика
- Пляж Metsoke Dragot, Израиль
- Пляж Praia Massarandupió в штате Баия, Бразилия
- Пляж Spiaggia di Guvano в городке Вернацца, Италия
- Пляж Vecāķi Beach в Риге, Латвия
- Пляж Haulover Beach Park в Майами, штат Флорида (США).
В свою очередь, в Рижской думе RUS TVNET отметили, что в Риге нет ни одного официального нудистского пляжа. Самоуправление "догадывается", где находятся неофициальные места, но "в настоящее время не планируется устанавливать дополнительные знаки или как-то иначе регулировать эти места". В качестве примера в думе привели пляж Вецаки у границы с Калнгале.
Напомним, что этот пляж не раз оказывался в центре скандала, когда среди отдыхающих там появлялись обнаженные люди. А иногда и неадекватные:
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