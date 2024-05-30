Чт, 30.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

CNN включил Вецаки в свой топ нудистских пляжей. Но есть нюанс

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: shutterstock/sylv1rob1

Издание CNN назвало свой топ-24 лучших нудистских пляжей во всем мире. Среди представленных в рейтинге и пляж из Латвии. 

Так, в рейтинг вошли

  1. Пляж Чиуауа, Уругвай
  2. Пляж в Ниде, Литва
  3. Пляж Agesta, Швеция
  4. Пляж Little Palm Beach на острове Уайхеке, Новая Зеландия
  5. Пляж Nugal Beach, Хорватия
  6. Пляж Moshup на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс, США
  7. Пляж Black’s Beach в Ла-Хойе в Калифорнии, США
  8. Пляж Lady Bay Beach в Сиднее, Австралия
  9. Пляж Buhne 16 на острове Зюльт, Германия
  10. Пляж Wreck Beach в канадском Ванкувере
  11. Пляж Red Beach на греческом острове Крит
  12. Пляж Callantsoog Beach, Нидерланды
  13. Пляж Anse de Grande Saline в Сент-Бартельми, Франция
  14. Пляж Platja des Cavallet, Ибица, Испания
  15. Пляж Little Beach на острове Мауи, Гавайи
  16. Пляж Cap d’Agde Beach, Франция
  17. Пляж Is Benas Beach, Сардиния, Италия
  18. Пляж Mpenjati Beach, в Квазулу-Натал, ЮАР
  19. Пляж Playa Zipolite в городе Оахака, Мексика
  20. Пляж Metsoke Dragot, Израиль
  21. Пляж Praia Massarandupió в штате Баия, Бразилия
  22. Пляж Spiaggia di Guvano в городке Вернацца, Италия
  23. Пляж Vecāķi Beach в Риге, Латвия
  24. Пляж Haulover Beach Park в Майами, штат Флорида (США).

В свою очередь, в Рижской думе RUS TVNET отметили, что в Риге нет ни одного официального нудистского пляжа. Самоуправление "догадывается", где находятся неофициальные места, но "в настоящее время не планируется устанавливать дополнительные знаки или как-то иначе регулировать эти места". В качестве примера в думе привели пляж Вецаки у границы с Калнгале.

Напомним, что этот пляж не раз оказывался в центре скандала, когда среди отдыхающих там появлялись обнаженные люди. А иногда и неадекватные: 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх