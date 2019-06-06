На пляже в Вецаки был задержан "навязчивый отдыхающий"

Во вторник полиция получила информацию о неком мужчине, который пришел на пляж полностью голым. Вскоре он начал следовать за несколькими женщинами и самоудовлетворяться.

Девушка, которая вызвала полицию, убегая в сторону моря от неадекватного мужчины, оставила на берегу свои вещи и велосипед. В то же время мужчина сел рядом с вещами и ждал ее возвращения.

В момент прибытия полиции мужчина находился рядом с вещами женщины. Во время разговора он пытался взять шорты девушки, однако полицейские сразу же вернули их на место.

Неадекватный мужчина отрицал, что следовал за отдыхающими на пляже девушками.

Мужчина был задержан и доставлен в участок, где он ожидал сотрудников Неотложной медицинской помощи.

Врачи, осмотрев мужчину, решили доставить его в центр психиатрии и наркологии.