В аэропорту "Рига" задержали прибывшего из Ирландии гражданина Латвии

В среду, 29 мая, сотрудники Государственной пограничной охраны Латвии выявили 50 нарушителей на внешних границах и внутри страны, в том числе в аэропорту "Рига", сообщает издание Baltic Ireland со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвии.