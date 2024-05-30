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В аэропорту "Рига" задержали прибывшего из Ирландии гражданина Латвии

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Аэропорт "Рига".
Аэропорт "Рига". Фото: Zane Bitere/LETA

В среду, 29 мая, сотрудники Государственной пограничной охраны Латвии выявили 50 нарушителей на внешних границах и внутри страны, в том числе в аэропорту "Рига", сообщает издание Baltic Ireland со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвии.

На внешних границах выявлено 17 нарушителей границы, в том числе задержаны двое разыскиваемых граждан Латвии

На пограничном пункте аэропорта "Рига" был задержан один гражданин Латвии, прибывший из Ирландии, и один из Англии, которых разыскивает полиция.

Лица 1992 и 1971 годов рождения были задержаны и переданы сотрудникам Государственной полиции.

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