Иран использует гибридную тактику в войне с западным миром

Иран вербует членов шведских банд, в том числе несовершеннолетних, для организации "актов насилия" в Швеции против Израиля и других стран, а также групп людей, неугодных Тегерану, сообщила в четверг Шведская полиция безопасности (SÄPO).
Двумя неделями ранее СМИ сообщили о стрельбе в посольстве Израиля в Стокгольме, а тремя месяцами ранее полиция обнаружила на территории посольства Израиля неразорвавшуюся ручную гранату.
"Шведская полиция безопасности заявляет, что иранский режим использует преступные сети в Швеции для (...) совершения насильственных действий против стран, групп или людей, которые он считает угрозой", - заявили в SÄPO.
По словам представителей службы безопасности, операции Ирана, в частности, направлены против интересов Израиля и евреев в Швеции.
Глава контрразведывательного управления SÄPO заявил, что ближневосточный конфликт, распространившийся по всему миру, теперь добрался и до Швеции.
"Очень молодые люди, даже дети, могут быть использованы для проведения иранских операций, угрожающих безопасности Швеции, - отметил он.
В последние годы в Швеции наблюдается всплеск бандитизма, связанного с переделом рынка наркотиков: перестрелки и взрывы теперь происходят еженедельно.
Членами банды являются в основном молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет, часто иммигранты во втором или третьем поколении.
SÄPO заявила, что работает с полицией, армией и союзниками, чтобы противостоять иранской угрозе.
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