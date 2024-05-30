Иран использует гибридную тактику в войне с западным миром

Двумя неделями ранее СМИ сообщили о стрельбе в посольстве Израиля в Стокгольме, а тремя месяцами ранее полиция обнаружила на территории посольства Израиля неразорвавшуюся ручную гранату.

"Шведская полиция безопасности заявляет, что иранский режим использует преступные сети в Швеции для (...) совершения насильственных действий против стран, групп или людей, которые он считает угрозой", - заявили в SÄPO.

По словам представителей службы безопасности, операции Ирана, в частности, направлены против интересов Израиля и евреев в Швеции.

Глава контрразведывательного управления SÄPO заявил, что ближневосточный конфликт, распространившийся по всему миру, теперь добрался и до Швеции.

"Очень молодые люди, даже дети, могут быть использованы для проведения иранских операций, угрожающих безопасности Швеции, - отметил он.

В последние годы в Швеции наблюдается всплеск бандитизма, связанного с переделом рынка наркотиков: перестрелки и взрывы теперь происходят еженедельно.

Членами банды являются в основном молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет, часто иммигранты во втором или третьем поколении.

SÄPO заявила, что работает с полицией, армией и союзниками, чтобы противостоять иранской угрозе.

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