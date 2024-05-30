Видео Собаку выбросили из машины и заставили догонять хозяев

Несколько дней назад под Олайне можно было наблюдать ситуацию, когда из движущегося автомобиля выбросили собаку. Животное отчаянно бежала за уезжающей машиной хозяина, пока она не останавлась. Жестокий поступок был снят на видео, сообщает программа Degpunktā.
Очевидец сняла видео, на котором, по ее мнению, хозяева пытаются избавиться от собаки, выбросив ее из машины. Животное пытается догнать членов своей семьи, видимо, не понимая, что его бросают.
"Сегодня один человек пытался избавиться от собаки. Я увидела, как маленькую собачку выбрасывают из машины. Собака бежала за машиной около 3 километров, в какой-то момент навстречу ей выехала машина и малыш чуть не угодила под нее", - рассказывает очевидица, снявшая на видео увиденное.
Далее женщина пишет, что из-за чрезмерного внимания очевидцев хозяева сжалились и позволили животному вернуться в машину. Далее автор видео не следил за автомобилем, но если такая ситуация произошла один раз, то нельзя исключать, что была и вторая попытка.
В машине были включены аварийные сигналы, и это единственный фактор, который мог бы хотя бы частично указывать на то, что намерения владельцев собаки были не такими злыми, как полагала женщина.
Такая своеобразная дрессировка, которая, конечно, тоже не соответствует нормам содержания животных. Вполне возможно, что хозяева не хотят гулять с собакой и тем самым утомляют ее, чтобы потом дома был мир, сообщает программа.
Если базовая версия о том, что люди в машине пытались избавиться от своей собаки, верна, то это определенно неправильный способ, говорит глава приюта Mežavairogi Данута Приеде.
К сожалению, бывают различные ситуации, когда люди вынуждены расстаться со своими питомцами - это может быть болезнь человека и неспособность позаботиться о четвероногом друге, внезапная дальняя поездка, нехватка денег и многие другие причины. В таких случаях законом предусмотрен порядок действий.
"Я призываю людей, которые столкнулись с такими ситуациями, снимать видео и немедленно обращаться в полицию. Никто не причинит вам вреда, если вы позвоните. Необходимо обеспечить безопасность животного", - говорит Приеде.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!