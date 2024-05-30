Видео Собаку выбросили из машины и заставили догонять хозяев

Очевидец сняла видео, на котором, по ее мнению, хозяева пытаются избавиться от собаки, выбросив ее из машины. Животное пытается догнать членов своей семьи, видимо, не понимая, что его бросают.

"Сегодня один человек пытался избавиться от собаки. Я увидела, как маленькую собачку выбрасывают из машины. Собака бежала за машиной около 3 километров, в какой-то момент навстречу ей выехала машина и малыш чуть не угодила под нее", - рассказывает очевидица, снявшая на видео увиденное.

Далее женщина пишет, что из-за чрезмерного внимания очевидцев хозяева сжалились и позволили животному вернуться в машину. Далее автор видео не следил за автомобилем, но если такая ситуация произошла один раз, то нельзя исключать, что была и вторая попытка.

В машине были включены аварийные сигналы, и это единственный фактор, который мог бы хотя бы частично указывать на то, что намерения владельцев собаки были не такими злыми, как полагала женщина.