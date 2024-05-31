Продвижение российских войск под Харьковом остановилось. Что происходит на поле боя?

Есть мнение, что активизация российской армии на новом направлении имела целью оттянуть силы ВСУ. Отчасти это правда, но встаёт вопрос: кто больше оттянул.

«Украина под Волчанском собрала внушительную группировку — до 14 бригад. И хотя многие из них тут присутствуют лишь отдельными батальонами, тем не менее, сила внушительная — до 20 тысяч солдат и офицеров. Это, на сегодняшний день, более чем в полтора раза превосходит наши силы, задействованные в наступлении», — утверждает Z-блогер «Рамзай».

Но и собранная под Белгородом российская группировка — по данным открытых источников, не менее 35 тысяч солдат — выглядит не менее внушительно.

Россияне перемещают под Белгород как личный состав, так и технику со стороны Курской области, заявил спикер оперативного командования ВСУ «Север» Вадим Мысник. «По нашим данным, количество российских солдат стало меньше», — сказал он.

Одна из особенностей нынешнего военного конфликта — отсутствие так называемого тумана войны. Благодаря современным средствам разведки обе стороны хорошо осведомлены обо всех перемещениях противника и численности его соединений.

В случае резкого обострения ситуации командование может перебросить на опасный участок наиболее боеспособные резервы. Но очевидно, что численность такой «пожарной команды» не будет избыточной, и после стабилизации на линии боестолкновения «элитные» части могут быть заменены на обычные.

украинский солдат Фото: Reuters