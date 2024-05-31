Ринкевич: главная задача президента - объединять общество

Если год назад он не знал, в чем заключается главная задача президента, то теперь понял - президент должен максимально объединять общество.

Об общественных СМИ

Политический процесс в Латвии должен быть организован на латышском языке и это правильно, но общественные СМИ должны обращаться к нацменьшинствам и делать это на их языках, сказал президент Латвии Эдгар Ринкевич в эфире программы "Домская площадь2 Латвийского радио 4.

Ринкевич отметил, что Сейм принял политическое решение о переходе общественных СМИ на латышский язык.

"Я организовал дискуссию, где мы поняли, что не можем оставить общественные СМИ без языков нацменьшинств. Мы договорились, что Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) и профильная комиссия Сейма разработают новую модель.

Правильно, что бы мы организовали политический процесс на госязыке, но и обращались к меньшинствам на их языках. И тут не только русский язык.

У нас живут и украинцы, и поляки, и белорусы. Я не буду вмешиваться в разработку этой модели. Независимость СМИ важна. Когда будет готово предложение, тогда и будем дискутировать", - приводит слова президента Rus.LSM.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!