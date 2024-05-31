Ринкевич: главная задача президента - объединять общество

Главная задача президента - объединять общество, заявил в интервью Латвийскому радио президент Эдгар Ринкевич.
Об объединении общества
Оглядываясь на прошедший с момента избрания год, Ринкевич сказал, что, по его мнению, его приход на пост президента был нормальным политическим процессом, где у каждой партии был выбор, как действовать. Только общество может судить о том, были ли в результате этого процесса, в ходе которого также сменилось правительство, какие-то значительные достижения.
С момента вступления в должность в июле прошлого года Ринкевич совершил 23 поездки по регионам. Во время этих поездок он понял, что-то, что мы видим в социальных сетях и в обсуждениях в СМИ, вопросы, которые там поднимаются, - это не то, что волнует людей, особенно за пределами Риги.
"В регионах совершенно другие приоритеты.
Мы очень разобщенное общество, и не только по этническим, но и по другим вопросам. В том числе и по вопросам экономического развития. Например, мы говорим о необходимости развивать экономику, промышленность, но когда появляется инвестор, мы слышим: "только не в моем самоуправлении". Эти вопросы сложно решать", - сказал Ринкевич.
Если год назад он не знал, в чем заключается главная задача президента, то теперь понял - президент должен максимально объединять общество.
Об общественных СМИ
Политический процесс в Латвии должен быть организован на латышском языке и это правильно, но общественные СМИ должны обращаться к нацменьшинствам и делать это на их языках, сказал президент Латвии Эдгар Ринкевич в эфире программы "Домская площадь2 Латвийского радио 4.
Ринкевич отметил, что Сейм принял политическое решение о переходе общественных СМИ на латышский язык.
"Я организовал дискуссию, где мы поняли, что не можем оставить общественные СМИ без языков нацменьшинств. Мы договорились, что Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) и профильная комиссия Сейма разработают новую модель.
Правильно, что бы мы организовали политический процесс на госязыке, но и обращались к меньшинствам на их языках. И тут не только русский язык.
У нас живут и украинцы, и поляки, и белорусы. Я не буду вмешиваться в разработку этой модели. Независимость СМИ важна. Когда будет готово предложение, тогда и будем дискутировать", - приводит слова президента Rus.LSM.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!