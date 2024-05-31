В больницу попал молодой человек, который серьезно повредил глаз во время покоса травы триммером

Травмы триммера крайне тяжелые. После серьезной операции предстоит длительный период реабилитации, и пациенту придется жить с последствиями перенесенной травмы. Также необходимо учитывать эмоциональные переживания больного и близких - кризисные ситуации и длительный стресс.

Чтобы обезопасить себя от получения травм и обращения в больницу, врачи RAKUS регулярно напоминают и призывают соблюдать все предписанные меры предосторожности при работе с триммером или газонокосилкой, следовать инструкциям по правильному и безопасному использованию устройства, выбирать соответствующую защитную одежду и оборудование для работы. Ни при каких обстоятельствах не снимать очки при покосе травы!

В глазном травматологическом центре стационара RAKUS "Бикерниеки" круглосуточно оказывается неотложная офтальмологическая помощь. Ежедневно сюда за помощью обращаются в среднем 40 человек с различными травмами глаз или другими проблемами медицинского характера с глазами. Стационарный глазной травматологический центр "Бикерниеки" является крупнейшим поставщиком данного вида медицинской помощи не только в Риге, но и в Латвии.

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