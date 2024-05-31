В больницу попал молодой человек, который серьезно повредил глаз во время покоса травы триммером

В Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) поступил первый в этом году пациент, который получил серьезную травму глаза во время покоса травы триммером, сообщили в больнице.
В глазной травматологический центр стационара RAKUS "Бикерниеки" обратился за помощью 23-летний пациент, получивший очень тяжелую травму глаза - повреждение роговицы и склеры с потерей внутренней ткани глаза в ране. Длина раны составляла один сантиметр.
В среднем в офтальмологическую клинику RAKUS ежегодно поступают три-четыре пациента, которые получают таким образом очень серьезные травмы глаз. Поэтому врачи-офтальмологи больницы напоминают, что при покосе травы на участке обязательно надевать защитные очки и ни в коем случае нельзя снимать их в процессе работы.
Хотя пациенту была проведена успешная экстренная операция, зрение в травмированном глазу сохранилось лишь частично. Теперь последует длительный период восстановления, но дальнейшие последствия травм, к сожалению, непредсказуемы. По словам руководителя офтальмологической клиники профессора Кристине Баумане, возможно развитие отслойки сетчатки, катаракты или вторичной глаукомы.
Лечащий пациента врач Эдийс Устанс рассказывает, что молодой человек, кося траву триммером, ненадолго поднял очки на лоб и наклонился, так как знал, что именно в этом месте может быть стекло. Однако в тот момент он получил серьезную травму глаза. В день поступления врач под наркозом провел пациенту экстренную операцию - ушивание раны роговицы и склеры, репозицию тканей глаза.
Травмы триммера крайне тяжелые. После серьезной операции предстоит длительный период реабилитации, и пациенту придется жить с последствиями перенесенной травмы. Также необходимо учитывать эмоциональные переживания больного и близких - кризисные ситуации и длительный стресс.
Чтобы обезопасить себя от получения травм и обращения в больницу, врачи RAKUS регулярно напоминают и призывают соблюдать все предписанные меры предосторожности при работе с триммером или газонокосилкой, следовать инструкциям по правильному и безопасному использованию устройства, выбирать соответствующую защитную одежду и оборудование для работы. Ни при каких обстоятельствах не снимать очки при покосе травы!
В глазном травматологическом центре стационара RAKUS "Бикерниеки" круглосуточно оказывается неотложная офтальмологическая помощь. Ежедневно сюда за помощью обращаются в среднем 40 человек с различными травмами глаз или другими проблемами медицинского характера с глазами. Стационарный глазной травматологический центр "Бикерниеки" является крупнейшим поставщиком данного вида медицинской помощи не только в Риге, но и в Латвии.
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