Дело против Глории Гревцовой направлено в суд

Согласно обвинению, Гревцова размещала на различных платформах социальных сетей информацию, намеренно и целенаправленно собранную и направленную на публичное оправдание и отрицание осуществляемых Россией в Украине военных преступлений и преступлений против человечества и мира. Высказывания Гревцовой стали доступны большому количеству людей, в том числе интернет-пользователям с неограниченной возможностью тиражирования.

Гревцова долгое время создавала и распространяла вышеупомянутый контент в то время, когда такого рода высказывания имели особо острый политический контекст и этому уделялось пристальное общественное внимание.

В публикациях Гревцовой выявлены провоцирующие высказывания о военных действиях в Украине, выражающие негативное отношение к Украине и украинцам, а также прямая поддержка и оправдание проводимых Россией военных действий в Украине.

Свою вину в преступных деяниях обвиняемая не признает.

Прокуратура отмечает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом.

Ранее сообщалось, что перед передачей дела в прокуратуру расследованием занималась Служба государственной безопасности (VDD). Уголовный процесс против Гревцовой служба начала в связи с опубликованным тогдашним депутатом на видеоплатформе TikTok видеообращением, в котором Гревцова усомнилась в том, что информация, представленная в экспозиции Музея оккупации Латвии и которую рассказывает гид, соответствует действительности.

В конце января прошлого года VDD завершила проверку в связи с публичными высказываниями тогдашнего члена партии "Стабильности!" Гревцовой в связи с посещением Музея оккупации Латвии, приняв решение начать уголовный процесс о возможном отрицании оккупации Латвии, осуществленной СССР и нацистской Германией.

Экс-депутат в списке "Объединения Младолатыши" заявлена под вторым номером на участие в выборах в Европарламент.

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