Главное за 31 мая Вердикт по делу Трампа, влияние Жданок на Кремль и юморист Дорохов в Даугавпилсе

В Онгудайском районе Республики Алтай произошел пожар в здании резиденции, которую называют неофициальной дачей российского диктатора Владимира Путина, пишет "Медуза" со ссылкой на издание "Сирена".

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В настоящее время почти половина из 1418 единиц огнестрельного оружия, изъятого у граждан третьих стран к середине марта этого года, находится на хранении в Департаменте полиции и пограничной охраны (PPA). Тем не менее, каждое третье из них уже нашло нового владельца, сообщает Rus.Postimees.

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Солнечная погода в Латвии в самом разгаре, как и желание жителей сфотографироваться на цветущих полях. Рассказываем, где можно сделать яркие фотографии, но, так как все обрабатываемые поля - это частные территории, есть некоторые нюансы.

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