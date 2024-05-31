Конец весны выдался богатым на скандальные новости: выступление поддерживающего войну в Украине юмориста в Даугавпилсе, новые детали общения Татьяны Жданок с ФСБ, вердикт по делу Дональда Трампа. Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 31 мая ⟩ Вердикт по делу Трампа, влияние Жданок на Кремль и юморист Дорохов в Даугавпилсе
Новости Латвии:
СМИ The Insider, которое в конце января раскрыло переписку евродепутата Татьяны Жданок (Русский союз Латвии) с Федеральной службы безопасности (ФСБ), теперь сообщает о том, что донесения Жданок повлияли на силовой разгон Евромайдана в 2014 году и давление Кремля на Молдову. Кроме того, журналисты утверждают, что ФСБ напрямую финансировала Жданок.
С 31 мая по 2 июня Даугавпилс отмечает Дни города. Это событие стало центральным и для прошедшего в городе 29 мая фестиваля юмора Joku Līga при поддержке Даугавпилсской думы. В рамках мероприятия со сцены Даугавпилсского театра к залу по видеосвязи обратился Денис Дорохов - российский комик, поддержавший российскую агрессию в Украине. Его виртуальное участие вызвало недоумение местных активистов.
В четверг, 30 мая, в Австрии в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, сообщили в полиции, отметив, что среди погибших - трое граждан Латвии, пишет LETA.
В четверг, 30 мая, в Иецавской волости Бауского края произошло столкновение автомобиля Renault и грузовика Scania. В результате аварии погиб водитель автомобиля.
В Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) поступил первый в этом году пациент, который получил серьезную травму глаза во время покоса травы триммером, сообщили в больнице.
В четверг, 30 мая, в центре Риги были объявлены результаты GOLIN Influenceru Indekss 2024, в рамках которого были награждены самые влиятельные латвийские инфлюенсеры прошлого года. Послевкусие события для некоторых оказалось весьма неприятным.
В ближайшие дни в Латвии ожидаются частые дожди и грозы, а температура будет постепенно понижаться, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Присяжные в суде Нью-Йорка признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года.
Российское наступление на севере Харьковской области, довольно успешно начавшееся три недели назад, натолкнулось на спешно переброшенные резервы ВСУ — и к концу мая фактически остановилось. Российские части, двигавшиеся по двум направлениям, уткнулись в укрепрайон в районе Липцов и в городские кварталы Волчанска. Бои продолжаются, но чем дальше, тем отчетливее приобретают позиционный характер. Чего добилась Россия и как могут дальше развиваться события?
В ночь на 31 мая Россия вновь нанесла удар по Украине. Сообщается о попадании в жилой дом в Харькове. Есть погибшие. Украинские беспилотники в ночь на пятницу, 31 мая, атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края, пишет Русская служба BBC.
В Центре содержания нелегальных мигрантов умер гражданин России, который просил у Эстонии международную защиту. На родине мужчина был приговорен к длительному сроку по обвинению в сексуальном насилии. Он утверждал, что дело было сфальсифицировано, сообщает Rus.Postimees.
В Онгудайском районе Республики Алтай произошел пожар в здании резиденции, которую называют неофициальной дачей российского диктатора Владимира Путина, пишет "Медуза" со ссылкой на издание "Сирена".
Интересное чтиво:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги о предстоящих выборах в Европейский парламент. Ответы смотрите на видео!
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