Жительница Мурмастиене Вараклянского края Ивета считает, что ее призвание - спасать и давать кров животным, поэтому она взяла под свою опеку восемь собак и несколько котов. Благородная цель жизни, впрочем, доставляет неудобства соседям, которые уже не могут ужиться с этой стаей. Подробнее рассказывает Bez Tabu.
Видео ⟩ "В каждом углу экскременты": восемь собак и несколько котов в одной квартире раздражают соседей, но решения нет
Нарушение спокойствия, непрерывный лай, "украшенные" фекалиями подъезд и наружное пространство, запахи и страх перед большой стаей собак - вот лишь некоторые из жалоб, которые звучат от соседей Иветы.
По словам одной из жительниц дома, одна из крупных собак Иветы однажды прыгнула на ребенка, желая с ним подружиться, а ребенок сильно испугался.
Ивета в своем опыте и навыках заботы о животных не сомневается и считает, что они никому не навредят.
Она также отрицает, что четырехкомнатная квартира слишком мала для всех ее питомцев. С этим согласна и Продовольственно-ветеринарная служба.
О ситуации в Мурмастиене проинформирован и председатель Вараклянской краевой думы, которому ситуация не кажется нормальной, но, к сожалению, "существующая законодательная база связывает руки самоуправлению".
Видео: Сюжет Bez Tabu
Видео: Сюжет Bez Tabu, комментарий председателя думы Вараклянского края
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