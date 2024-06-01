Екатерину Дунцову признали "иноагентом" в России

Минюст РФ в пятницу, 31 мая, обновил реестр "иноагентов". В него включили журналистку и политика Екатерину Дунцову, правозащитницу Марину Литвинович, движение жен мобилизованных "Путь домой" и одну из его лидеров Марию Андрееву. Кроме того, в список "иноагентов" внесли издания Sota и Republic, а также фотографа Sota Павла Иванова.

В ведомстве мотивировали их включение в реестр тем, что они "распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных сил РФ".

Дунцова: Это сделано, чтобы помешать мне участвовать в выборах

Екатерина Дунцова заявила, что не согласна с решением о включении в список "иноагентов" и будет оспаривать его. "Это сделано, чтоб помешать лично мне участвовать в выборах и помогать кандидатам от нашей партии "Рассвет", - написала политик в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что не имеет отношения к интернет-страницам и Telegram-каналам, участие в которых приписали ей в Минюсте.

Также Дунцова напомнила слова главы Минюста РФ о том, что якобы никто из тех, кто пытался оспорить свой статус "иноагента", не говорил, что "служит интересам России". "Так вот, я заявляю, что я за Россию и против иностранного вмешательства в наши дела", - отметила она. По словам Дунцовой, внесение ее в реестр не помешает строить партию "Рассвет" и никак не скажется на ее членах.

Полтора месяца без "иноагентов"

Минюстр РФ полтора месяца не обновлял реестр "иноагентов" - в последний раз список пополнялся 12 апреля. Тогда в него внесли журналистов Илью Барабанова, Асю Казанцеву и Ивана Филиппова, правозащитника Ивана Асташина и политика Николая Кузьмина.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!