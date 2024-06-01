Сб, 1.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины (1)

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Российский бомбардировщик Су-24. Иллюстративное фото
Российский бомбардировщик Су-24. Иллюстративное фото Фото: Meoita/Shutterstock

В ночь на субботу, 1 июня, российская армия обстреляла украинскую энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях", - написал он в Facebook.

Министр не уточнил, каковы были последствия этой атаки. Уточняется, что специалисты уже приступили к их ликвидации.

Глава Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в результате массированной атаки Запорожья было попадание в один из объектов энергетической инфраструктуры.

Воздушные силы Украины сообщают, что в ночь на субботу Россия выпустила по Украине 53 ракеты различного типа и 47 беспилотников.

ВСУ сбили 46 дронов, 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр" и 1 ракету "Искандер-К".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх