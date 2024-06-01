В ночь на субботу, 1 июня, российская армия обстреляла украинскую энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях", - написал он в Facebook.
Министр не уточнил, каковы были последствия этой атаки. Уточняется, что специалисты уже приступили к их ликвидации.
Глава Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в результате массированной атаки Запорожья было попадание в один из объектов энергетической инфраструктуры.
Воздушные силы Украины сообщают, что в ночь на субботу Россия выпустила по Украине 53 ракеты различного типа и 47 беспилотников.
ВСУ сбили 46 дронов, 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр" и 1 ракету "Искандер-К".
#Ukraine's power industry was attacked in five regions - #Zaporizhzhia, #Donetsk, #Kirovohrad #IvanoFrankivsk and #Dnipropetrovsk.— Tim White (@TWMCLtd) June 1, 2024
In the latter, no casualties from drone/missile hits, but a 7 year old girl and 3 pensioners were injured by artillery strikes in #Nikopol. pic.twitter.com/K3PogcRjGH
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