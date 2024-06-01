Около 100 человек напали на офис партии Саакашвили в Тбилиси

В ночь в субботу, 1 июня, в столице Грузии Тбилиси около 100 человек попытались ворваться в офис крупнейшей оппозиционной партии "Единого национального движения", основанного в 2001 году бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили.
Нападавшие были одеты в черные рубашки, лица закрыты масками, они были вооружены дубинками.
Офисное здание забросали камнями, несколько окон были выбиты.
Охрана здания оказала сопротивление злоумышленникам. Столкновение у дверей офиса продолжалось около часа, после чего нападавшие уехали на десятках автомобилей.
Депутат парламента Леван Хабеишвили, считает, что нападение было организовано правящей партией "Грузинская мечта" и что к нему были причастны и сотрудники правоохранительных органов.
Политик убежден, что нападение является признаком боязни властей перед протестами против принятого ранее закона об "иностранных агентах".
Партии Саакашвили резко раскритиковала этот закон.
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