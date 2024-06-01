Сб, 1.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Около 100 человек напали на офис партии Саакашвили в Тбилиси

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили Фото: AFP/SCANPIX

В ночь в субботу, 1 июня, в столице Грузии Тбилиси около 100 человек попытались ворваться в офис крупнейшей оппозиционной партии "Единого национального движения", основанного в 2001 году бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили.

Нападавшие были одеты в черные рубашки, лица закрыты масками, они были вооружены дубинками.

Офисное здание забросали камнями, несколько окон были выбиты.

Охрана здания оказала сопротивление злоумышленникам. Столкновение у дверей офиса продолжалось около часа, после чего нападавшие уехали на десятках автомобилей.

Депутат парламента Леван Хабеишвили, считает, что нападение было организовано правящей партией "Грузинская мечта" и что к нему были причастны и сотрудники правоохранительных органов.

Политик убежден, что нападение является признаком боязни властей перед протестами против принятого ранее закона об "иностранных агентах".

Партии Саакашвили резко раскритиковала этот закон.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх