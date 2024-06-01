Жаркие выборы в Индии. В Дели +53°C, десятки человек погибли

От жары погибают в том числе те, кто задействован в организации выборов в парламент, которые подходят к концу в Индии.

Выборы тянутся шесть недель, проходят в семь этапов, многие сотрудники избирательных комиссий обязаны стоять на посту весь день, часто — под открытым небом.

В четверг в штате Бихар от жары умерли 14 человек, сообщили официальные источники, из них 10 участвовали в организации выборов.

В самом густонаселенном штате Индии — Уттар-Прадеш — в пятницу умерли по меньшей мере девять сотрудников избирательных комиссий, включая охранников, сообщает агентство Reuters.

«У них была высокая температура, когда их привезли. Возможно, это также вызвано тепловым ударом. В настоящее время мы лечим по меньшей мере 23 человека, доставленных с выборов», — сказал журналистам директор медицинского заведения, куда привезли пострадавших.

Избирателям тоже приходится тяжело: на участках образуются очереди, стоять приходится на жаре. Избирательные комиссии предлагают воду пришедшим проголосовать и предоставляют вентиляторы для ждущих в очередях.

Родственники пострадавших от теплового удара рассказали AFP, что обветшавшие государственные больницы с трудом справляются с наплывом пациентов.

В апреле, мае и июне в большинстве районов Индии всегда жарко, пока сезон муссонных дождей не приносит прохладу.

Но в последние годы жара стала экстремальной.