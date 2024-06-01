Первый календарный день лета принес в Риге сильную грозу с крупным градом, однако это далеко не все, что произошло сегодня в Латвии и за рубежом. Коротко о самом главном традиционно рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET за субботу, 1 июня.
Главное за 1 июня ⟩ Эпичная гроза с градом, Кристен Стюарт в Риге и гибель латвийского гонщика в Пярну
Новости Латвии:
Прогнозы синоптиков о грозах в Риге в субботу сбылись - город не только пересекли темные грозовые тучи, принесшие с собой ливни, но и местами выпал град, свидетельствуют фотографии и видео, размещенные в социальных сетях.
В субботу, 1 июня, во время тренировки на кольцевой мототрассе в Пярну погиб латвийский гонщик Юрис Апинис, поэтому отменяются намеченные на вечер субботы и воскресенье соревнования.
С 15 мая в Латвии официально открылся купальный сезон, и в связи с этим многие задаются вопросами относительно пляжей и комфортного отдыха у водоёмов. Где самая теплая вода? Можно ли на пляж с собакой? Регулирует ли кто-то нудистские пляжи? TVNET+ собрал ответы на самые частые вопросы.
Для одной семьи а Алсунгской волости Кулдигского края эта неделя была очень грустной. Пожар уничтожил дом, доставшийся в наследство нескольким поколениям, и оставил без крова пенсионерку Астриду, ее сына Артиса и собак Погу и Арго. Потерю тяжело переживает вся семья, сообщает передача Degpunktā.
В субботу, 1 июня, и в воскресенье, 2 июня, в Латвийском этнографическом музее под открытым небом проходит традиционная ярмарка народного декоративно-прикладного искусства.
Жители, возле окон которых планируют построить мини-автовокзал, в недоумении от действий муниципалитета. Первоначально одно из мест для пересадочного узла было выбрано рядом с железнодорожной станцией Šķirotava, но теперь пункте мобильности будет находиться примерно в 800 метрах от станции, или, по крайней мере, в 15 минутах ходьбы, что ставит под сомнение проект, предусматривающий соединение городского транспорта с железнодорожным, сообщает программа Bez Tabu.
Завершена служебная проверка, инициированная премьер-министром Эвикой Силиней, во время которой были оценены обстоятельства авиаперелетов бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Отчету комиссии присвоен статус информации ограниченного доступа, и детали в настоящее время не разглашается.
Четверо подсудимых обжаловали приговор Рижского городского суда, приговорившего нескольких человек к реальным срокам лишения свободы за подделку 3,5 миллионов долларов США, сообщили в суде.
В Латвии наблюдается такое стремительное сокращение населения, как редко в какой стране мира. За 30 лет потеряно почти 30% жителей. Уже сейчас закрываются школы и детсады, производителям становится все сложнее продавать товары на местном рынке, в здравоохранении "тушатся пожары", пока в очереди на оплаченное государством обследование нужно ждать месяцами. Какова причина того, что Латвия "вымирает", и что нас ждет через 5 и 10 лет, обсудили с экспертом по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Янисом Херманисом.
Чтобы обслужить растущий пассажиропоток к местам активного отдыха на территории города Риги, с 1 июня по выходным и с 3 июня по будням будут внесены изменения в автобусные маршруты №№ 29, 30, 36, 56 и 58, сообщает компания Rīgas satiksme.
В пятницу, 31 мая, около полудня в центре Риги неосторожный таксист, приблизившись к стоящей колонне автомобилей, не справился с управлением транспортным средством и стал причиной столкновения трех авто. Хотя скорость была невысокой, машины получили серьезные повреждения и трех человек пришлось госпитализировать. Об этом сообщает программа Degpunktā.
Тарифы SIA Rīgas ūdens на услуги водоснабжения с субботы, 1 июня, вырастут на 7,5%, сообщила Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK).
За рубежом:
В ночь в субботу, 1 июня, в столице Грузии Тбилиси около 100 человек попытались ворваться в офис крупнейшей оппозиционной партии "Единого национального движения", основанного в 2001 году бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили.
С начала года российские войска оккупировали 752 квадратных километра территории Украины, сообщает Институт изучения войны (ISW), исходя из собственных оценок.
В ночь на субботу, 1 июня, российская армия обстреляла украинскую энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Матс Лауринайтис 1993 года рождения предстал перед судом за то, что в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию, в результате которой погибла его 3-летняя дочь. Мужчина признается, что давно борется с алкогольной зависимостью, которая возникла во время работы в Англии. "Мы поехали туда, где есть детская площадка, которая ей понравилась", - заявил мужчина в суде. На протяжении всего заседания он не мог сдержать слез.
Украина сможет использовать американское оружие для ударов по российской территории возле северной границы страны. Разрешение не распространяется на ракеты ATACMS.
Минюст РФ в пятницу, 31 мая, обновил реестр "иноагентов". В него включили журналистку и политика Екатерину Дунцову, правозащитницу Марину Литвинович, движение жен мобилизованных "Путь домой" и одну из его лидеров Марию Андрееву. Кроме того, в список "иноагентов" внесли издания Sota и Republic, а также фотографа Sota Павла Иванова.
"Храбрый шестилетний Лукас сказал утром, что мы все равно должны их (нападавших - прим. ред.) простить", - рассказывает эстонский предприниматель Таавет Хыбесалу, ставший вместе с сыном и другом жертвой жестокого нападения, произошедшего после Каннского кинофестиваля. В беседе с Elu24 бизнесмен признался, что не надеется на то, что трех злоумышленников, которые были вооружены ножами и перцовыми баллончиками, поймают, пишет Rus.Postimees.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Запада увеличить военную поддержку Украине, принимая во внимание, что в случае победы России ее страна станет следующей целью агрессии.
Интересное чтиво:
"В 4 утра старт. Ты бежишь с рюкзаком в ветровке, потому что обычно в это время там плохая погода, может уже лить дождь в горах", - рассказывает Руслан, который уже дважды был в Шамони на дистанции 42 км, а 90 км во Франции ему предстоит преодолеть впервые.
Американская актриса, звезда саги "Сумерки" Кристен Стюарт снова замечена в Латвии - на этот раз в магазине одежды в центре Риги, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на очевидцев.
Российская певица Монеточка (наст. имя - Елизавета Гырдымова) после полномасштабного вторжения России в Украину осудила действия Кремля и покинула родину. Вот уже два года она с мужем и детьми живет в Литве. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу The Breakfast Show.
30 мая 2024 года были объявлены результаты GOLIN Influenceru Indekss 2024, в рамках которого были награждены самые влиятельные латвийские инфлюенсеры прошлого года. К сожалению, эта церемония сопровождалась конкретным возмущением по поводу выбора, сделанного организаторами мероприятия в связи с номинацией "Семья". Почему? Портал Apollo.lv обратился к самому агентству за комментариями.
Якоб Ингебригтсен и Тимоти Черуйот провели очень интересный забег в дисциплине 1500 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Осло. Победитель определялся на последних сантиметрах дистанции.
15 января 1919 года у берегов Бостона взорвался огромный резервуар с паточным сиропом, в результате чего образовалась мощная волна цунами, которая затопила улицы, разрушила дома и унесла жизни 21 человека. Это была самая липкая и причудливая трагедия в истории США.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!