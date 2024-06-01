Главное за 1 июня Эпичная гроза с градом, Кристен Стюарт в Риге и гибель латвийского гонщика в Пярну

Жители, возле окон которых планируют построить мини-автовокзал, в недоумении от действий муниципалитета. Первоначально одно из мест для пересадочного узла было выбрано рядом с железнодорожной станцией Šķirotava, но теперь пункте мобильности будет находиться примерно в 800 метрах от станции, или, по крайней мере, в 15 минутах ходьбы, что ставит под сомнение проект, предусматривающий соединение городского транспорта с железнодорожным, сообщает программа Bez Tabu.

Завершена служебная проверка, инициированная премьер-министром Эвикой Силиней, во время которой были оценены обстоятельства авиаперелетов бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Отчету комиссии присвоен статус информации ограниченного доступа, и детали в настоящее время не разглашается.

Четверо подсудимых обжаловали приговор Рижского городского суда, приговорившего нескольких человек к реальным срокам лишения свободы за подделку 3,5 миллионов долларов США, сообщили в суде.

В Латвии наблюдается такое стремительное сокращение населения, как редко в какой стране мира. За 30 лет потеряно почти 30% жителей. Уже сейчас закрываются школы и детсады, производителям становится все сложнее продавать товары на местном рынке, в здравоохранении "тушатся пожары", пока в очереди на оплаченное государством обследование нужно ждать месяцами. Какова причина того, что Латвия "вымирает", и что нас ждет через 5 и 10 лет, обсудили с экспертом по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Янисом Херманисом.