Такого чуда, что акушеркам приходится за один месяц принимать три пары двойняшек, в родильном отделении Ярвамааской больницы не случалось уже несколько десятилетий. Если уже одна пара двойняшек в год сама по себе является событием в уездной больнице, то произошедшее в мае этого года стало настоящим чудом, пишет Rus.Postimees.