В Мексике высока вероятность избрания первой женщины-президента

В Мексике в воскресенье, 2 июня, проходят выборы президента, мэра столицы - Мехико, - а также губернаторов восьми штатов. Кроме того, граждане выбирают депутатов обеих палат парламента (Конгресса). Как отмечают наблюдатели и мировые СМИ, вероятнее всего, это латиноамериканское государство впервые в истории возглавит женщина.
Согласно опросам, в борьбе за президентский пост уверенно лидирует бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум, а ее ближайшей преследовательницей является экс-сенатор Сочитль Гальвес.
61-летняя Шейнбаум - внучка бежавших из Европы еврейских иммигрантов. Она представляет партию "Движение национального возрождения" (МОРЕНА) действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и нередко подвергается критике в связи с сомнениями в ее самостоятельности.
Сочитль Гальвес выдвинулась от альянса партий правого толка "Сила и сердце за Мексику". На третьем месте по популярности в предвыборных опросах - Хорхе Альварес Майнес от партии "Гражданское движение".
Высокий уровень насилия на выборах
Предвыборная борьба в Мексике сопровождалась высоким уровнем насилия. По данным "Новой газеты. Европа", "за всю электоральную кампанию убиты минимум 37 кандидатов на различные должности".
Со своей стороны агентство AFP пишет, что накануне голосования, 1 июня, избирательные органы объявили, что в городах Пантельхо и Чикомусело на юге штата Чьяпас избирательные участки останутся закрыты из-за угрозы безопасности.
Город Чикомусело считается местом противостояния двух враждующих банд наркоторговцев. 31 мая неизвестные проникли на избирательные участки в этом городе и сожгли бюллетени. В городе Пантельхо работники избирательных участков не смогли получить необходимую подготовку "из-за постоянного присутствия вооруженных членов банд", пишет AFP со ссылкой на избирательные органы.
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