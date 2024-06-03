Прошло уже больше двух лет после нападения России на Украину, а у Запада, что поразительно, до сих пор нет единой стратегии. Помимо поставок крайне необходимых боеприпасов и оружия, Запад мало что делает для нужд Украины.

Как могла бы выглядеть эффективная стратегия? Прежде всего, западным правительствам надо определить общие цели. Украина обязана изгнать российские войска и вернуть все территории, которая она потеряла после 2014 года; Россию нужно заставить выплатить военные репарации в качестве компенсации Украине (Всемирный банк оценивает стоимость восстановления страны в течение ближайших десяти лет примерно в $500 млрд); тысячам украинцев, которые были депортированы в Россию, нужно предоставить возможность вернуться; десятки тысяч предполагаемых военных преступлений, совершенных российскими войсками, следует расследовать, а виновных наказать.

Запад больше не может ограничивать себя обещаниями помогать Украине "столько времени, сколько понадобится". Вместо удерживания Украины от атак на российские стратегические и военные объекты, Запад должен приветствовать такие удары.