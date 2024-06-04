Глава МИД Байба Браже вступила в "Новое Единство"

Браже отметила, что верит в партийную систему, в партии как демократический институт в Латвии, поэтому, если есть желание быть частью демократической системы, нужно укреплять партии.

По ее мнению, проевропейские партии в Латвии похожи и идеологически не сильно отличаются, но с "Новым Единством" она лучше знакома. По словам Браже, она осознает, что "Новое Единство" в настоящее время втянуто в серию скандалов, и убеждена, что партия должна открыто разобраться с этой ситуацией.