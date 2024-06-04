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Глава МИД Байба Браже вступила в "Новое Единство"

rus.tvnet.lv
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Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Министр иностранных дел Байба Браже вступила в объединение партий "Новое Единство". Об этом она сообщила в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Браже отметила, что верит в партийную систему, в партии как демократический институт в Латвии, поэтому, если есть желание быть частью демократической системы, нужно укреплять партии.

По ее мнению, проевропейские партии в Латвии похожи и идеологически не сильно отличаются, но с "Новым Единством" она лучше знакома. По словам Браже, она осознает, что "Новое Единство" в настоящее время втянуто в серию скандалов, и убеждена, что партия должна открыто разобраться с этой ситуацией.

"Мой политический путь только начинается. Это было важное решение", - подчеркнула министр.

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