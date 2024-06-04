От работников нельзя будет необоснованно требовать знания иностранных языков

Во вторник, 4 июня, Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам поддержала предложенные Министерством благосостояния поправки к Закону о труде, которые предусматривают, что работодатель сможет требовать от работника знания иностранных языков только в том случае, если эти знания объективно и обоснованно необходимы для выполнения трудовых обязанностей.
Поддержанная комиссией формулировка предусматривает, что знание иностранного языка не считается обоснованно необходимым для выполнения трудовых обязанностей, если работа связана с производством товаров, оказанием услуг или иной деятельностью на внутреннем рынке Латвии.
Данное положение не может применяться к таким работам на внутреннем рынке Латвии, где владение иностранным языком является объективной и обоснованной предпосылкой для выполнения трудовых обязанностей, в том числе если выполнение работы связано с зарубежными странами.
В то же время поправки предусматривают, что запрет на требование знания иностранного языка для работы на латвийском рынке не распространяется на работу, где знание иностранного языка является объективным и разумным условием.
Это означает, что невозможно выполнять работу без знания иностранного языка, например, в качестве переводчика на определенном языке.
Поправки также вводят обязанность работодателей обосновывать необходимость владения иностранным языком в объявлении о приеме на работу, предоставляя таким образом соискателям четкую и недвусмысленную информацию о знании иностранного языка и задачах, которые предстоит выполнять.
Голосование в Сейме по этому законопроекту пройдет 20 июня, а осенью поправки будут рассмотрены в окончательном чтении.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!