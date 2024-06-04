В CVK открыли, когда станут известны результаты выборов в Европарламент

Результаты выборов в Европейский парламент станут известны после закрытия последнего в Европе участка для голосования, и на этот раз это произойдет в Италии, где один из участков будет закрыт в воскресенье в 24:00 часов по латвийскому времени, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (CVK) Кристине Саулите на пресс-конференции о предстоящих выборах в Европарламент.
Она отметила, что фактически выборы уже начались. Возможностью проголосовать заранее в Латвии в понедельник, 4 июня, воспользовались 14 684 избирателя, имеющих право голоса.
Такая возможность будет также в четверг, 6 июня, с 16:00 до 20:00 часов, и в пятницу, 7 июня, с 13:00 до 18:00, а в день выборов в субботу, 8 июня, проголосовать в Латвии можно будет с 8:00 до 20:00 часов.
Саулите подчеркнула, что избиратели смогут проголосовать на любом удобном для себя участке. Информация об участках размещена на веб-сайте CVK. Те голосующие, которые по состоянию здоровья хотят голосовать из дома, могут найти на сайте CVK образец соответствующего заявления.
В пресс-конференции также принял участие руководитель межведомственной рабочей группы по предотвращению угроз проведению выборов в Европарламенте демократическим и честным путем Рихард Бамбалс.
Он отметил, что эти выборы вызывают определенные опасения и потенциальный риск появления в информационном пространстве дипфейков, дезинформации и других информационных манипуляций.
Бамбалс подчеркнул, что не существует непреодолимой угрозы или рисков безопасности для избирательного процесса, которые могли бы помешать их проведению честным и безопасным путем. Он добавил, что демократия хрупка и уязвима: если существует какой-то один процент риска, что что-то может не получиться, его надо воспринимать всерьез, что и делается.
"Мы призываем людей принять участие в выборах. Это тоже один из способов преодоления рисков безопасности и противодействия тем, кто пытается сказать, что на выборы идти не надо и что выборы будут нечестными. Низкая активность избирателей послала бы неверный сигнал о том, что нам демократические ценности не близки", - отметил Бамбалс.
Он призвал людей проявлять определенный скепсис и критическое отношение к любым громким, скандальным, эмоционально "заряженным" заявлениям, если такие в виде аудиовизуального контента появляются незадолго до выборов или в день выборов, поскольку в других странах мира подобные манипуляции использовались. Кроме того, Бамбалс призывает сообщать ответственным органам о возможных нарушениях закона.
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