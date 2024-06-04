В CVK открыли, когда станут известны результаты выборов в Европарламент

Она отметила, что фактически выборы уже начались. Возможностью проголосовать заранее в Латвии в понедельник, 4 июня, воспользовались 14 684 избирателя, имеющих право голоса.

Такая возможность будет также в четверг, 6 июня, с 16:00 до 20:00 часов, и в пятницу, 7 июня, с 13:00 до 18:00, а в день выборов в субботу, 8 июня, проголосовать в Латвии можно будет с 8:00 до 20:00 часов.

Саулите подчеркнула, что избиратели смогут проголосовать на любом удобном для себя участке. Информация об участках размещена на веб-сайте CVK. Те голосующие, которые по состоянию здоровья хотят голосовать из дома, могут найти на сайте CVK образец соответствующего заявления.

В пресс-конференции также принял участие руководитель межведомственной рабочей группы по предотвращению угроз проведению выборов в Европарламенте демократическим и честным путем Рихард Бамбалс.

Он отметил, что эти выборы вызывают определенные опасения и потенциальный риск появления в информационном пространстве дипфейков, дезинформации и других информационных манипуляций.