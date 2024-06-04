Партия "Стабильности!" использовала кириллицу в предвыборной агитации, выдавая ее за болгарский

Как отметил во вторник на пресс-конференции директор Центра государственного языка Марис Балтиньш, "одна конкретная партия" прибегла к манипуляциям в ходе предвыборной кампании, использовав тексты, написанные на кириллице.

Названия партии он не упомянул, но в соцсетях были заметны материалы предвыборной агитации партии "Стабильности!", в которых использовались тексты, написанные на кириллице, при этом партия утверждала, что это болгарский, а не русский язык, использование которого в агитации запрещено.

По словам Балтиньша, политическая партия сослалась на то, что болгарский язык является одним из официальных языков Евросоюза (ЕС), который единственный использует славянский алфавит.

Он акцентировал внимание на том, что партия использовала некоторые слова, совпадающие в русском и болгарском языках.

"Мы хорошо видим, что там нет ни одной фразы на болгарском языке. Это отговорка. Против конкретной партии по некоторым вопросам мы начали процесс. Сейчас ведутся три административных процесса. В одном мы приняли решение партию наказать", - сказал директор Марис Балтиньш.

По мнению Балтиньша, чтобы в будущем не было таких прецедентов, следовало бы довольно четко определить: если в списке определенной партии нет ни одного болгарина, то, скорее всего, в агитации использование болгарского языка недопустимо. Он подчеркнул, что сейчас партия воспользовалась пробелом в законе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!