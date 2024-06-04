Польские фермеры вновь блокируют КПП на границе с Украиной

Представители польских фермерских хозяйств во вторник, 4 июня, заблокировали движение грузовых автомобилей через пропускной пункт "Хребене - Рава-Русская" на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Польские фермеры требуют уменьшить ввоз зерновых культур в их страну, они "не пропускают грузовики на выезд из Украины", говорится в сообщении.

⚡️Polish farmers blocked the movement of lorries across the the "Rava-Ruska — Hrebenne" checkpoint, the State Customs Service of #Ukraine reported. pic.twitter.com/yMgkeItod5 — KyivPost (@KyivPost) June 4, 2024

Акция протеста продлится до полудня 6 июня. Ожидается, что она приведет к полной остановке движения грузовиков из Украины, пишут украинские СМИ со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины. "По состоянию на 11.20 очередь грузовиков на выезд из Украины составляла 33 транспортных средства, зарегистрированных в электронной очереди", указала в свою очередь ГПСУ.

В то же время въезд грузовиков в Украину "осуществляется по ранее объявленному графику" - 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также 4 грузовика с гуманитарной помощью в течение дополнительного часа, говорится в заявлении.

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