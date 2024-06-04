На Привокзальной площади в Риге мужчина ударил подростка ножом

23 мая этого года в Риге на Привокзальной площади были нанесены легкие телесные повреждения юноше 2008 года рождения, который является гражданином иностранного государства. Правоохранители получили информацию о том, что телесные повреждения ножом ему, возможно, нанес взрослый мужчина во время бытового конфликта. На место прибыли сотрудники полиции, которые там же задержали подозреваемого мужчину, а пострадавший был доставлен в ближайшее медучреждение. К счастью, юноша уже на следующий день был выписан из больницы и опасности для его жизни нет.