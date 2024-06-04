На Привокзальной площади в Риге мужчина ударил подростка ножом

23 мая этого года в Рижское Восточное управление Рижского регионального управления Госполиции поступила информация о физическом нападении на несовершеннолетнего парня на Привокзальной площади в Риге. Некий взрослый мужчина нанес ему телесные повреждения ножом. Должностные лица Госполиции незамедлительно отправились к месту событий, где вышеупомянутое подтвердилось. За это преступление Госполиция задержала мужчину 1969 г. р. и по факту случившегося начала уголовный процесс.
23 мая этого года в Риге на Привокзальной площади были нанесены легкие телесные повреждения юноше 2008 года рождения, который является гражданином иностранного государства. Правоохранители получили информацию о том, что телесные повреждения ножом ему, возможно, нанес взрослый мужчина во время бытового конфликта. На место прибыли сотрудники полиции, которые там же задержали подозреваемого мужчину, а пострадавший был доставлен в ближайшее медучреждение. К счастью, юноша уже на следующий день был выписан из больницы и опасности для его жизни нет.
По факту произошедшего начат уголовный процесс по части 2 статьи 130 Уголовного закона - за умышленное нанесение легких телесных повреждений. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до одного года, либо кратковременное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.
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