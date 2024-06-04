Разыскиваемый за нападение на руководителя Даугавпилсской больницы мужчина покончил с собой

Не называя имени пострадавшей, Госполиция дополнила ранее прозвучавшую информацию о том, что пострадавшая попала в больницу с огнестрельным ранением шеи и колотыми ранами в области шеи, живота и спины.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части 4 статьи 15 и по статье 116 Уголовного закона, то есть по факту покушения на убийство. Полиция выяснила, что лица знакомы друг с другом. Злоумышленник также выдавал себя за другое лицо, которого не существует.

В ходе проведенного расследования мужчину удалось сравнительно быстро идентифицировать и начать поиски.

Однако на прошлой неделе Южнолатгальский участок полиции получил информацию об обнаружении в Даугавпилсе тела человека. Прибывшие по указанному адресу обнаружили тело объявленного в розыск мужчины 1969 г. р. Мужчина повесился на веревке.

На основании смерти лица уголовный процесс в ближайшее время будет прекращен. Одновременно в связи с возможным самоубийством начат уголовный процесс, в ходе которого будет назначена экспертиза для точного установления причины смерти.

Как уже сообщалось, согласно неофициальной информации, доступной Латвийскому телевидению (LTV), жертвой нападения стала руководитель Даугавпилсской региональной больницы Вайводе. По сообщению LTV, нападение произошло в пятницу, 24 мая, и Вайводе после этого с несколькими ранениями находилась в критическом состоянии, однако сейчас состояние ее здоровья стабилизировалось.

Вайводе вступила в должность главы больницы осенью прошлого года, сменив прежнего руководителя Григория Семенова в то время, когда публично рассказывалось, что больница испытывает финансовые трудности. Вайводе баллотировалась на прошлых муниципальных выборах по списку Христианско-демократического союза, но в думу не вошла.

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