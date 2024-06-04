Видео Муниципальная полиция Риги поймала британских туристов с флагом Украины в руках

Уже через несколько минут стражи порядка встретили похожих на описание лиц возле Рижского замка. В ходе проверки личных данных выяснилось, что мужчины являются гражданами Великобритании, ранее употреблявшими в Старой Риге алкогольные напитки. Лица изначально рассказывали, что флаг нашли на улице в земле. Лицам была разъяснена суть возможного нарушения и ответственность, после чего обоих лиц доставили к месту, где был выброшен флаг. Правоохранители обследовали ближайшее окружение и выяснили, что флаг был сорван с фасада дома на бульваре Аспазияс.