Видео Муниципальная полиция Риги поймала британских туристов с флагом Украины в руках

Вскоре после полуночи, 2 июня, сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах видеонаблюдения в Старой Риге двух мужчин, один из которых нес в руках украинский флаг, который спустя некоторое время выкинул через забор. После этого оба мужчины сразу покинули место происшествия. Информация была передана экипажу муниципальной полиции, который ночью патрулировал окрестности Старой Риги.
Уже через несколько минут стражи порядка встретили похожих на описание лиц возле Рижского замка. В ходе проверки личных данных выяснилось, что мужчины являются гражданами Великобритании, ранее употреблявшими в Старой Риге алкогольные напитки. Лица изначально рассказывали, что флаг нашли на улице в земле. Лицам была разъяснена суть возможного нарушения и ответственность, после чего обоих лиц доставили к месту, где был выброшен флаг. Правоохранители обследовали ближайшее окружение и выяснили, что флаг был сорван с фасада дома на бульваре Аспазияс.
Лиц задержали и позже передали сотрудникам Госполиции для дальнейших процессуальных действий.
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