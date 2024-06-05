Незнание русского мешает латвийским медикам сдавать экзамены

Отличается подход в Латвийском университете (LU), где также готовят медиков. "Я сам закончил Латвийский университет, сейчас в нем преподаю. Такой проблемы у нас нет. Если студент не говорит на русском языке, он может выбрать пациента, который говорит на государственном языке. Если студент своевременно предупреждает, ему даже не будут предлагать пациента, который говорит на иностранном языке. На экзаменах мы проверяем способности студента думать клинически, а не знание языка", - заверил преподаватель факультета медицины университета Давис Фрейманис.

Однако, закончив вуз, молодой врач, не знающий русского, все равно может столкнуться с такой проблемой. Есть ли выход?

"В Детской больнице всех врачей опросили - на каком языке они говорят, на каком они лучше могут с пациентами разъясняться. И потом, когда пациенты регистрируются, их просто предупреждают, что конкретный доктор, возможно, не сможет с вами провести беседу на русском языке, может быть, вы можете записаться к какому-то другому врачу. Ну и другой вариант - идти с молодыми родственниками, которые говорят на латышском языке", - описал возможные варианты решения А. Дорогой.

"Во многих больницах за рубежом есть переводчики. У нас в больницы бывают и туристы - например, немцы, которые говорят только на немецком. И, думаю, со временем, и у нас в больницах будут переводчики. Например, с испанского и с русского языков. Но, конечно, это вопрос финансирования", - делится мыслями Скриде.

Александр Дорогой также заметил: "Людям стоит быть более эмпатичными. Когда пациент идет к врачу, он идет за помощью. И, когда пациенты выдвигают требования, что они не будут разговаривать на латышском языке, и даже не могут поздороваться, это уже больше вопрос поведения, отношения.

Так что нужно пытаться быть более эмпатичными к врачам, которые выросли в свободной Латвии, учились на латышском языке и работают на том же языке в больницах".

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