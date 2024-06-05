Главное за 5 июня Сейм против алкоголя, перевод с латышского при посещении врача и грустный прогноз погоды

В Латгальском районном суде продолжается рассмотрение дела об избиении ЛГБТ-активистов, сообщает даугавпилсский портал "Чайка". 4 июня на третьем заседании суда прошли судебные прения - выступили прокурор, защитник обвиняемого и представитель потерпевших. Пострадавшие ожидали, что на этом заседании судья вынесет свое решение. Но этого не произошло.

За рубежом:

На прошлой неделе на российском государственном телевидении доминировали три основные темы - визит президента Владимира Путина в Беларусь и его встреча с Александром Лукашенко, ядерные угрозы в ответ на заявления США и НАТО о том, что они не против того, чтобы Украина наносила удары по российским территориям, и заявление Путина о том, что президент Украины Владимир Зеленский больше не является легитимным главой государства.

В Вильнюсе, столице Литвы, произошел взрыв, за которым последовал пожар. В результате инцидента пострадал сотрудник кафе, сообщает литовское издание 15min.lt.

"Первую клубнику со взбитыми сливками мы съели несколько дней назад", - с гордостью заявил в начале этой недели владелец хутора Мадис Пеннар, сообщает Rus.Postimees.

Украинцы с двойным гражданством с этого месяца больше не смогут покидать страну, сообщило во вторник, 4 июня, посольство США в Киеве.

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