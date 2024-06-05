В уходящий рабочий день произошло много важных событий - Сейм планирует ограничить доступность алкоголя, грустный прогноз на выходные от синоптиков, а латвийский блогер приобрел невероятную популярность в Интернете. Об этих и других новостях среды, 5 июня, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 5 июня ⟩ Сейм против алкоголя, перевод с латышского при посещении врача и грустный прогноз погоды
Новости Латвии:
В среду, 5 июня, депутаты Сейма отозвали свои предложения об отделении зоны торговли алкоголем в магазинах и запрете на рекламу безалкогольных напитков, товарный знак которых используется в том числе для алкогольных напитков, а также предложение о применении соотношения возрастного порога с крепостью алкоголя.
Модели грандиозных проектов, впечатляющие шоурумы, видение лучшего будущего для каждого. Все это получили и другие страны, в которые обещал инвестировать бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохамед Али Алаббар. Однако обещанное - еще не реальность. TVNET+ начинает серию статей, чтобы дать представление о работе и репутации предпринимателя в других частях мира.
Во вторник, 4 июня, Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам поддержала в третьем чтении поправку к Закону о правах пациентов, которая предусматривает, что пациенту придется обеспечить переводчика, если он не знает латышского и говорит на языке, который не понимает врач.
Рестораны Юрмалы посреди дня в основном пустуют - на местах для клиентов заметны разве что вороны. Местные жители говорят, что питаются дома, а бизнесмены утверждают, что большую часть доходов городу приносят гости из-за границы, сообщает TV3 Ziņas.
В Латгальском районном суде продолжается рассмотрение дела об избиении ЛГБТ-активистов, сообщает даугавпилсский портал "Чайка". 4 июня на третьем заседании суда прошли судебные прения - выступили прокурор, защитник обвиняемого и представитель потерпевших. Пострадавшие ожидали, что на этом заседании судья вынесет свое решение. Но этого не произошло.
За рубежом:
На прошлой неделе на российском государственном телевидении доминировали три основные темы - визит президента Владимира Путина в Беларусь и его встреча с Александром Лукашенко, ядерные угрозы в ответ на заявления США и НАТО о том, что они не против того, чтобы Украина наносила удары по российским территориям, и заявление Путина о том, что президент Украины Владимир Зеленский больше не является легитимным главой государства.
В Вильнюсе, столице Литвы, произошел взрыв, за которым последовал пожар. В результате инцидента пострадал сотрудник кафе, сообщает литовское издание 15min.lt.
"Первую клубнику со взбитыми сливками мы съели несколько дней назад", - с гордостью заявил в начале этой недели владелец хутора Мадис Пеннар, сообщает Rus.Postimees.
Украинцы с двойным гражданством с этого месяца больше не смогут покидать страну, сообщило во вторник, 4 июня, посольство США в Киеве.
Интересное чтиво:
Латвийский блогер Артур Чех за последние три года приобрел невероятную популярность в Сети благодаря своим роликам об изобразительном искусстве. В передаче RUS TVNET "В чём фишка?" он рассказал о самых больших заблуждениях, которые касаются искусства.
1 июня в Вильнюсе в ярких розовых тонах прошел праздник Pink Soup Fest, посвященный холодному супу. Это был уже второй фестиваль в столице Литвы, из-за которого латыши и литовцы до сих пор "в конфликте". Смотрите, как все прошло!
Саентология - это противоречивое международное религиозное движение, связанное с особой формой психотерапии - дианетикой, которая утверждает, что ее учения способствуют духовному самоосознанию человека. Дианетические центры по всему миру рассматриваются как уникальный этап "воссоединения" людей с саентологической церковью.
В Международный день театра Союз театральных деятелей Латвии (LTDS) сообщил имена лауреатов своей ежегодной премии. Среди них был и артист Рижского русского театра им. Михаила Чехова Александр Маликов. Церемония награждения состоялась 3 июня в здании Латвийской академии культуры (LKA) - в Театральном музее Эдуарда Смильгиса. Смотрите фото!
Ровно 40 лет назад молодой советский ученый Алексей Пажитнов придумал компьютерную игру, не похожую ни на одну другую.
На этот раз в рубрике TVNET, которая рассказывает о замеченных на улицах Риги автомобилях класса люкс, представляем элегантный Aston Martin, красовавшийся перед отелем Roma.
В конце этой недели и на следующей неделе в Латвии будет прохладнее, чем было в минувшие три недели, прогнозируют синоптики.
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