В Даугавпилсе на переходе сбили участницу Varang Nord

Varang Nord не нуждаются в представлении, особенно тем, кто живет в Латгалии и любит тяжелую музыку. В 2019 году именно они впервые в истории Латвии победили на конкурсе Wacken Metal Battle в Германии. Varang Nord всегда старались отличаться от других, никого не копировать, а кроме того, пели на языке своего региона - латгальском.

Елена Калниш (J​elena Kaļniša) является не только музыкантом коллектива - играет на аккордеоне, но и соавтор, композитор и аранжировщик десятков песен Varang Nord. Ее вокал можно слышать во многих треках группы, а в клипе Svietņeica, она поет ведущую партию.

Елена Калниш Фото: Архив группы Varang Nord

В среду, 5 июня коллектив разместил публикацию на своей странице в соцсетях, где сообщил о происшествии и попросил о помощи:

"Медики сражаются за жизнь Лены каждый день. Она находится в тяжелом состоянии и была помещена в искусственную кому. Врачи делают все возможное, чтобы состояние Лены только улучшалось. Сейчас группе нужна поддержка в этот трудный период".

Там также указаны, реквизиты, чтобы оказать финансовую помощь в лечении и последующей реабилитации Лены.

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