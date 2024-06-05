Видео В Риге пассажир трамвая уличил мужчину, который тайно снимал девушек

Кристофер заметил в трамвае 1-го маршрута примерно 40-летнего мужчину, который, видимо, пытался залезть под юбки девушкам и женщинам с помощью камеры смартфона: "Я увидел сидящую напротив него девочку лет 16-17. Девушка встала и его рука потянулась под юбку".

Осознав ситуацию, Кристофер решил поговорить с мужчиной, но когда он подошел к нему, то тот спешно спрятал смартфон и достал из кармана кнопочный телефон, в котором начал играть в популярную игру "змейка".

"Там было много женщин и девушек. Все они стали обращать внимание, когда я начал говорить с ним. Женщины постарше начали говорить, что им (молодым девушкам) следует быть осторожнее и не носить юбки и платья летом. Я был шокирован тем, что окружающие меня люди не поддержали меня", - поделился Кристофер.

"В подобных случаях рекомендуется не ввязываться в конфликты и не подвергать себя опасности, а вызывать на место полицию. Также важно зафиксировать приметы человека", - сказали в полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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