Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

LOBODA, которая в этом году как раз отмечает 20-летие сольной карьеры, впервые представила фрагменты шоу предстоящего мирового тура, который, вместе с огромной командой готовила более полугода. В нем певица объединила весь свой творческий путь - от первых треков до всемирных хитов и неожиданных премьер, а режиссером выступил Олег Боднарчук, с которым Лобода создавала свое легендарное шоу SUPER STAR.

Долгожданный концерт артистки в Даугавпилсе мгновенно стал вирусным в социальных сетях, а ролики с многотысячной толпой, подпевающей хитам певицы, собрали миллионные просмотры в TikTok.

"Для меня всегда большая радость выступать в каждом городе прекрасной Латвии, которая стала для меня вторым домом. В Даугавпилсе живут невероятные люди и это был незабываемый вечер!" - прокомментировала LOBODA

Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

Европейская часть юбилейного мирового тура Светланы Лободы стартует уже 14 июня в Праге. Следом артистка даст концерты в Вене, Таллине, Варшаве, Аликанте и Марбельи, а 31 июля покажет свое уникальное шоу и в Юрмале.

Фото: Пресс-фото

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