Чт, 6.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Концерт LOBODA в Даугавпилсе: 20 тысяч зрителей и эксклюзивная премьера (2)

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Светлана Лобода в Даугавпилсе
Светлана Лобода в Даугавпилсе Фото: Пресс-фото

1 июня Светлана Лобода (LOBODA) стала хедлайнером праздничного концерта ко дню города Даугавпилса. Услышать любимую артистку на главной площади собрались более 20 тысяч поклонников со всей Латвии.

Светлана Лобода
Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

LOBODA, которая в этом году как раз отмечает 20-летие сольной карьеры, впервые представила фрагменты шоу предстоящего мирового тура, который, вместе с огромной командой готовила более полугода. В нем певица объединила весь свой творческий путь - от первых треков до всемирных хитов и неожиданных премьер, а режиссером выступил Олег Боднарчук, с которым Лобода создавала свое легендарное шоу SUPER STAR.

Долгожданный концерт артистки в Даугавпилсе мгновенно стал вирусным в социальных сетях, а ролики с многотысячной толпой, подпевающей хитам певицы, собрали миллионные просмотры в TikTok.

"Для меня всегда большая радость выступать в каждом городе прекрасной Латвии, которая стала для меня вторым домом. В Даугавпилсе живут невероятные люди и это был незабываемый вечер!" - прокомментировала LOBODA

Светлана Лобода
Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

Европейская часть юбилейного мирового тура Светланы Лободы стартует уже 14 июня в Праге. Следом артистка даст концерты в Вене, Таллине, Варшаве, Аликанте и Марбельи, а 31 июля покажет свое уникальное шоу и в Юрмале.

Фото: Пресс-фото

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии (2)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх