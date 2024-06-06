Фото, видео В Риге открыли Дом прайда

Мероприятия Балтийского прайда пройдут в Риге до 15 июня. В программе прайда будут мероприятия, которые поднимут вопросы прав человека, разнообразия и инклюзивности в общество, бизнес и пр.

Центральным местом встреч и мероприятий станет Дом прайда, который открылся торжественным поднятием флага Прайда.

Залитис отмечает, что Балтийский прайд является символом единства ЛГБТК-сообщества Латвии, Литвы и Эстонии. Он заявляет, что во время прайда будут праздновать свободу, а также мероприятие призвано "подкрепить тот факт, что Латвия является не только внешней границей НАТО и Европейского Союза, но и местом, где с восточной стороны начинается демократия и уважение прав человека".

Видео: Поднятие флага у Дома прайда

Главное событие прайда состоится в субботу, 15 июня, когда состоится шествие, в котором примут участие несколько тысяч участников, в том числе организации и компании из стран Балтии.

Залитис подчеркивает, что руководящим принципом марша в этом году является празднование введения в Латвии регулирования партнерских отношений, которое вступит в силу 1 июля и позволит всем парам, в том числе однополым, зарегистрировать свое партнерство.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!