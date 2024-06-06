Суд обязал кандидата в ЕП удалить материалы о "фальсификации" выборов

Суд принял решение о мере защиты по заявлению партийного объединения "Новое Единство".

В видео, размещенном в социальных сетях, Бреманис утверждал, что "по неофициальной информации" Центральная избирательная комиссия, скорее всего, сфальсифицирует голоса, переданные на хранение.

Государственная полиция зафиксировала эту информацию и оценивает обстоятельства.

Сама Центральная избирательная комиссия (ЦИК) также обратилась в правоохранительные органы - Службу государственной безопасности, Государственную полицию и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Глава комиссии Кристине Саулите сказала агентству LЕТА, что "такая вопиющая, необоснованная клевета о работе ЦИК прямо угрожает доверию избирателей демократическим институтам".

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