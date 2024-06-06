Днем в среду, 5 июня, в комплексе офисных зданий в Риге произошло трагическое происшествие - мужчина проник внутрь здания и покончил с собой. TV3 известно, что трагедия произошла в комплексе офисных зданий Duntes biroji.
Представитель Duntes biroji Кристиана Карклиня подтвердила TV3, что несчастный случай произошел в бизнес-центре в среду, 5 июня. Посетитель здания, не имеющий отношения к офисному центру и его арендаторам, выбросился с балкона шестого этажа здания.
Несмотря на оперативное прибытие медиков, жизнь мужчины спасти не удалось.
В Госполицию поступил вызов на место происшествия в 14:30. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства дела. Предварительная информация показывает, что уголовного преступления в отношении мужчины совершено не было.
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