Представитель Duntes biroji Кристиана Карклиня подтвердила TV3, что несчастный случай произошел в бизнес-центре в среду, 5 июня. Посетитель здания, не имеющий отношения к офисному центру и его арендаторам, выбросился с балкона шестого этажа здания.

Несмотря на оперативное прибытие медиков, жизнь мужчины спасти не удалось.

В Госполицию поступил вызов на место происшествия в 14:30. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства дела. Предварительная информация показывает, что уголовного преступления в отношении мужчины совершено не было.

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