Приехал в Украину и не могу выехать. Мужчины о ПМЖ и запрете

В Украине мужчина обращался за разъяснениями в Государственную миграционную службу, где ему еще раз подтвердили, что наличие ВНЖ другой страны не является основанием для выезда из Украины и, по его словам, посоветовали обратиться в территориальный центр комплектования. В ТЦК лично мужчина не обращался.

Необходимо обратиться в ТЦК

Но туда обращался другой собеседник DW - Сергей (имя изменено). Мужчина с 2006 года официально постоянно проживает в Словении. В Украину он приехал в командировку 26 мая. По его словам, в ТЦК ему сообщили, что без регистрации в Украине его не могут поставить на воинский учет. "Замкнутый круг, - говорит мужчина. - В Украину меня направила в командировку фирма, где я работаю. Здесь жилья нет, работы тоже. Если не выпустят обратно в страну моего ПМЖ, то и там не будет, скорее всего, ведь куплено оно в ипотеку. По работе - и так понятно, что буду уволен".

Украинские мужчины в Германии, нуждающиеся в консульских услугах, апрель 2024 года Фото: Maksim Drabok/DW

В сложной ситуации оказался и Виктор Грабовский. Мужчина рассказал DW, что еще с 18 лет он постоянно проживает в Польше, получил польское гражданство. "Всю свою сознательную жизнь живу и работаю в Польше, - рассказывает мужчина. - В Польше получил гражданство, открыл собственное дело, есть кредит на квартиру, лизинг на строительную технику и авто. Здесь родились мои дети, которые уже имеют гражданство Польши".