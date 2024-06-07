Международная федерация за права человека (FIDH) и ее партнеры направили обращение в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, попросив выдать ордеры на арест шести российских пропагандистов, пишет "Медуза".
Правозащитники потребовали выдать ордеры на арест телеведущего Владимира Соловьева, главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, главу медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, радио- и телеведущего Сергея Мардана, а также заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
Все они способствуют военным преступлениям России, будучи причастными к кампании по распространению ненависти к мирным жителям Украины, считают авторы заявления. Правозащитники заявляют, что эти действия можно квалифицировать как преступление против человечности.
В FIDH также считают, что первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов также несет ответственность за преследование украинцев с помощью языка ненависти. Он отвечает за государственную пропаганду на российском телевидении.
В рамках своего обращения правозащитники проанализировали более двух тысяч видеозаписей с высказываниями российских пропагандистов, сделанными в период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2024-го. Всего FIDH и ее партнеры выявили более 300 высказываний, которые сочли проявлением языка ненависти в отношении украинцев. Результаты исследования FIDH направлены в офис прокурора МУС.
"Каждый день украинцы гибнут под российскими бомбами, украинских гражданских лиц в оккупации задерживают и пытают, украинских детей депортируют в Россию, а все потому, что Россия хочет сделать их частью "русского мира", - заявила вице-президент FIDH и глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.
Эти грубые нарушения прав человека были бы невозможны без дегуманизирующей кампании российских пропагандистов, которые так же виновны, как и те, кто нажимает на курок, убивая украинских граждан, считает она.
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