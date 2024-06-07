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Запрет для граждан России покупать недвижимость в Эстонии затронет и тех, кто там давно живет?

Иван Скрябин rus.postimees.ee
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Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс и руководитель пограничной службы Вейко Коммусаар на восточной границе Эстонии, декабрь 2023 года.
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс и руководитель пограничной службы Вейко Коммусаар на восточной границе Эстонии, декабрь 2023 года. Фото: Lõuna-Eesti Postimees

Спустя девять месяцев после того как правительство Эстонии не поддержало идею о запрете на приобретение недвижимости для граждан России, кабинет министров Каи Каллас вернулся к этой теме. Об этом 6 июня сообщил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс, пишет Rus.Postimees.

"У нас было первое чтение, которое касается ограничений покупки недвижимости гражданами России и Беларуси. Эта цель, которая стоит в программе деятельности правительства, где есть риск, что недвижимость используется для разведки, саботажа или враждебных действий против нашего государства", - сообщил Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) на пресс-конференции в Доме Стенбока, которая транслировалась в YouTube.

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