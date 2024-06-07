Давайте будем реалистами - ни один нормальный человек не читает программы всех партий перед выборами. Этим занимаются только журналисты, политологи или те, кому больше заняться нечем. Поэтому я решил для вас ознакомиться с программами партий и могу сказать - в них много красоты.

Я хочу начать свое размышление со стихов:

Tā nevar palikt – un nepaliks,

Lai ledus cik stiprs, cik skaisti mirdz,

Pēc brīva, pēc dzīva ilgojas sirds –

Tā nevar palikt, tā nepaliks:

Līdz pašam PAMATAM jauns viss tiks!

Это стихотворение выбрано не случайно - его можно найти в конце предвыборной программы "Партии Центра" в Европейский парламент (ЕП). Очевидно, партия хотела завершить свою программу чем-то более легким, но добавить смешную гифку или видео с котиками было нельзя.

Стихотворение, вероятно, выбрано потому, что новое партийное объединение Жданок называется "Основа" (Pamats), и в стихотворении подчеркивается основа. Забавно, что это стихотворение Райниса "Tā nepaliks" (несколько строк, правда, удалены) из сборника "Vētras sēja".

Чего, вероятно, не знает "Партия Центра", так это то, что этот сборник был издан после того, как Райнис вернулся из пятилетней ссылки в Псков и Слободск. После этого, опасаясь новых преследований, Райнис уехал в Швейцарию, а издателя сборника Янис Озола через несколько месяцев расстреляли в карательной экспедиции.

Другими словами, партия Жданок включила в свою программу значимую поэзию второй Атмоды, которая побуждала латышей восстать против Российской империи и добиться независимости Латвии. Браво!