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В Даугавпилсе автомобиль врезался в дерево: пять человек пострадали

rus.tvnet.lv/LETA
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Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: welcomeinside/Shutterstock

В четверг, 6 июня, в Латвии было зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 16 человек, в том числе серьезная авария произошла в Даугавпилсе.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вчера незадолго до 18:00 поступил вызов на улицу Ирбенаю в Даугавпилсе, где автомобиль врезался в дерево.

Три человека самостоятельно выбрались из машины до прибытия VUGD, а двух человек спасатели освободили с помощью гидравлического инструмента. Все пятеро пострадавших были переданы Службе неотложной медицинской помощи.

Вчера полиция задержала четырех водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Оформлено 209 штрафов за превышение скорости и два за агрессивное вождение, а всего составлено 423 протокола о нарушении правил дорожного движения.

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