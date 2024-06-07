В Даугавпилсе автомобиль врезался в дерево: пять человек пострадали

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вчера незадолго до 18:00 поступил вызов на улицу Ирбенаю в Даугавпилсе, где автомобиль врезался в дерево.

Три человека самостоятельно выбрались из машины до прибытия VUGD, а двух человек спасатели освободили с помощью гидравлического инструмента. Все пятеро пострадавших были переданы Службе неотложной медицинской помощи.

Вчера полиция задержала четырех водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Оформлено 209 штрафов за превышение скорости и два за агрессивное вождение, а всего составлено 423 протокола о нарушении правил дорожного движения.

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