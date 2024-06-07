Инфлюенсеры и соцсети: KNAB получило сигналы о возможной скрытой предвыборной агитации

Например, признаки скрытой агитации были обнаружены в контенте, опубликованном инфлюэнсерами, а в другом случае было установлено, что кто-то оплатил распространение с нескольких анонимных аккаунтов в социальных сетях заранее подготовленного контента, направленного против политической партии или кандидата.

Как пояснила Райтума, не всегда можно сразу сказать, является ли материал скрытой предвыборной агитацией, но KNAB оценивает каждый случай, в котором есть признаки скрытой агитации.

В период предвыборной агитации KNAB провело 72 проверки, в том числе в 41 случае расследовалась возможная скрытая агитация. По четырем административных делам уже назначены штрафы на общую сумму 2 800 евро.

Райтума оценила выявленные на данный момент нарушения в области предвыборной агитации как незначительные, которые не привели к существенному искажению конкуренции между политическими силами.

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