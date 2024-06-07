5 советов, как отдохнуть дома после напряженного дня

Ежегодное исследование о жизни дома показало, что некоторые вещи для того, чтобы чувствовать себя дома хорошо – совсем не сложно осуществить. Респонденты в Латвии отмечали, что чувствовать себя дома хорошо и спокойно позволяют приятный аромат дома (17%), свежий воздух (17%), музыка (17%), атмосферное освещение (12%) и зажженные свечи (10%). То есть для того, чтобы лучше отдохнуть, нам нужно пространство, воздействующее на все органы чувств.

Эстетичность и экологичность важны для нашего самочувствия

Для многих из нас дом - это оазис спокойствия и место, где мы можем отключиться от рабочих будней. Это то место, где мы лучше контролируем свое окружение и можем создать атмосферу, которая поможет нам себя чувствовать хорошо как физически, так и эмоционально. Психолог Кристина Дудиня подчёркивает, что удобная мебель и продуманный стиль поможет поддерживать физическое и моральное благополучие. Когда дома нам хорошо, мы начинаем ассоциировать определённые элементы с этим ощущением – любимое кресло, мягкое одеяло – мысли об этих вещах могут дать ощущение расслабления.