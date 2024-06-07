5 советов, как отдохнуть дома после напряженного дня

Для каждого третьего жителя нашей страны возможность отдохнуть дома, важнейший фактор для общего состояния и настроения, показал недавний опрос. Но иногда отдохнуть дома бывает сложно. Особенно трудно бывает отключиться от стремительного ритма, в котором живет современный мир, после напряженного дня. Эксперты делятся советами, как улучшить возможность отдыха дома.
Ежегодное исследование о жизни дома показало, что некоторые вещи для того, чтобы чувствовать себя дома хорошо – совсем не сложно осуществить. Респонденты в Латвии отмечали, что чувствовать себя дома хорошо и спокойно позволяют приятный аромат дома (17%), свежий воздух (17%), музыка (17%), атмосферное освещение (12%) и зажженные свечи (10%). То есть для того, чтобы лучше отдохнуть, нам нужно пространство, воздействующее на все органы чувств.
Эстетичность и экологичность важны для нашего самочувствия
Для многих из нас дом - это оазис спокойствия и место, где мы можем отключиться от рабочих будней. Это то место, где мы лучше контролируем свое окружение и можем создать атмосферу, которая поможет нам себя чувствовать хорошо как физически, так и эмоционально. Психолог Кристина Дудиня подчёркивает, что удобная мебель и продуманный стиль поможет поддерживать физическое и моральное благополучие. Когда дома нам хорошо, мы начинаем ассоциировать определённые элементы с этим ощущением – любимое кресло, мягкое одеяло – мысли об этих вещах могут дать ощущение расслабления.
"Обустройство дома – долгий и энергозатратный проект, который постоянно требует нашей вовлеченности. Из-за занятости часто приходится принимать неидеальные моменты и беспорядок, тем не менее эстетичная и упорядоченная среда очень важны для хорошего самочувствия. Отрицая это, мы теряем в качестве жизни", – говорит К. Дудиня.
Как создать дом, воздействующий на органы чувств?
Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Латвия, делится, как создать место для отдыха в вашем доме с помощью простых и доступных решений:
1. Снижаем уровень шума дома. "Шум – это то, что может помешать расслабиться, он может быть с улицы, от соседей или даже из других комнат дома. Различный текстиль: ковры, гардины, специальные экраны или панели помогают снизить шум. Подобные решения помогают приглушать звуки повседневной деятельности, такие как звон посуды или столовых приборов, или скрип стула, для чтобы сделать дом местом отдыха", – объясняет дизайнер интерьера.
2. Уют от освещения. Поскольку декоративное освещение является одним из факторов, позволяющих многим людям расслабиться, Римкус рекомендует использовать различные источники света. Потолочный светильник, возможно, и подойдет для занятий домашними делами, но уютной атмосферы он, как правило, не создаст. "Мягкий свет торшера или настольной лампы делает комнату уютнее и теплее, например, во время чтения или общения с семьей. Группируя разные светильники, можно легко создать красивый эффект, особенно если свет и форма светильников гармонируют друг с другом", – советует дизайнер интерьера.
3. Магия свечей. Свечи позволяют создать уют и успокоить эмоции. "Поместите свечи разной высоты на устойчивую поверхность, например, на специальную подставку. Убедитесь, что между свечами достаточно расстояния. Чтобы создать расслабляющую и уютную обстановку, выберите один объединяющий аромат, например, древесный или ванильный. Чтобы получить полное удовольствие, не используйте гаджеты и выключите свет", – говорит Д. Римкус.
4. Свежий воздух дома. Это еще один фактор, который респонденты назвали важным для того, чтобы чувствовать себя дома удовлетворённо и умиротворённо. Если окна весь день закрыты, в комнате может быть душно. Дизайнер интерьеров рекомендует использовать очиститель воздуха, чтобы улучшить качество воздуха в помещениях. Это особенно актуально для тех, кто живет в районе с интенсивным движением транспорта или вместе с детьми или животными.
5. Личное пространство для отдыха дома. Каждый третий житель Латвии считает, что личное пространство является наиболее важным фактором, позволяющим чувствовать себя дома хорошо. Дизайнер интерьеров IKEA рассказывает, что даже если в комнате есть другие люди, можно создать уголок, где можно хотя бы какое-то время побыть в одиночестве. Это может быть удобное кресло с подставкой для ног и простая деревянная скамейка, которую можно использовать как столик, где можно поместить напиток и книгу, которой можно наслаждаться в своё удовольствие.
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