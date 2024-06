The Sound Poets выступят на большой сцене VEF KVARTĀLS

Концерт публикой любимой группы The Sound Poets пройдет в творческой атмосфере VEF KVARTĀLS на променаде по улице Унияс 8, где установлена впечатляющая сцена. Перед главными артистами вечера выступит молодая певица Avéi, ставшая известной широкой публике благодаря участию в конкурсах Balss pavēlnieks и X Faktors, а также участием в национальном отборе "Евровидение 2023", на котором Avéi заняла 5-е место с песней Let Me Go.