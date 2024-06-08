The Sound Poets выступят на большой сцене VEF KVARTĀLS

Концерт публикой любимой группы The Sound Poets пройдет в творческой атмосфере VEF KVARTĀLS на променаде по улице Унияс 8, где установлена впечатляющая сцена. Перед главными артистами вечера выступит молодая певица Avéi, ставшая известной широкой публике благодаря участию в конкурсах Balss pavēlnieks и X Faktors, а также участием в национальном отборе "Евровидение 2023", на котором Avéi заняла 5-е место с песней Let Me Go.

Стоимость билетов на концерты, организуемые VEF KVARTĀLS, всегда очень дружелюбные. Организаторы подчеркивают, что цель VEF KVARTĀLS это создавать культурные мероприятия, доступные для более широкой аудитории, и в то же время знакомить людей со существенным промышленным наследием латвийской архитектуры.

Вход на мероприятие открыт с 18:00.

*На территории будет возможность насладиться напитками и едой в фуд-корте и специально созданном VEF баре. В 19:00 со своим выступлением мероприятие откроет певица Avéi, а в 21:00 на сцену выйдут The Sound Poets. Билеты можно приобрести в предварительной продаже в кассах Biļešu serviss и в интернете.