The Sound Poets выступят на большой сцене VEF KVARTĀLS

VEF KVARTĀLS недавно открыл сезон летних концертов и спортивных мероприятий, предлагая рижанам и гостям города широкую культурную программу. Ближайший предстоящий концерт состоится 12 июня, когда на большой сцене VEF Променада выступят The Sound Poets.
Концерт публикой любимой группы The Sound Poets пройдет в творческой атмосфере VEF KVARTĀLS на променаде по улице Унияс 8, где установлена впечатляющая сцена. Перед главными артистами вечера выступит молодая певица Avéi, ставшая известной широкой публике благодаря участию в конкурсах Balss pavēlnieks и X Faktors, а также участием в национальном отборе "Евровидение 2023", на котором Avéi заняла 5-е место с песней Let Me Go.
Стоимость билетов на концерты, организуемые VEF KVARTĀLS, всегда очень дружелюбные. Организаторы подчеркивают, что цель VEF KVARTĀLS это создавать культурные мероприятия, доступные для более широкой аудитории, и в то же время знакомить людей со существенным промышленным наследием латвийской архитектуры.
Вход на мероприятие открыт с 18:00.
*На территории будет возможность насладиться напитками и едой в фуд-корте и специально созданном VEF баре. В 19:00 со своим выступлением мероприятие откроет певица Avéi, а в 21:00 на сцену выйдут The Sound Poets. Билеты можно приобрести в предварительной продаже в кассах Biļešu serviss и в интернете.
VEF KVARTĀLS, признанный современно восстановленной индустриальной жемчужиной Риги, стал востребованным местом среди современных и инновационно мыслящих резидентов квартала. В настоящее время VEF KVARTĀLS своим творческим домом называют более 60 компаний и представителей разных услуг, создавая успешную синергию с концептуальными магазинами, барами и местами для проведения мероприятий как в помещениях, так и на открытом воздухе.
Этим летом и в дальнейшем VEF KVARTĀLS планирует развивать культурные мероприятия, создавая вдохновляющее место для встреч как для деятелей, так и для любителей искусства. Наряду с искусством, также любители спорта смогут насладиться атмосферой соревнований в VEF KVARTĀLS, так как на впечатляющем экране в центре VEF Променада будут транслироваться крупнейшие спортивные события. Этой весной тысячи болельщиков собрались на трансляцию чемпионата мира по хоккею, чтобы вместе поддержать свою команду.
Следующее крупное спортивное событие, на которое приглашаются все энтузиасты спорта, будет чемпионат Европы по футболу с 14 июня по 14 июля. VEF KVARTĀLS обещает разнообразные активности, конкурсы и приятные сюрпризы для болельщиков.
Ближайшие ожидаемые события в VEF KVARTĀLS:
· 12.06. Концерт The Sound Poets (билеты в предварительной продаже);
· 14.06.–14.07. Большой футбол – фан-зона (прямая трансляция UEFA EURO 2024 и фан-активности) (вход бесплатный);
· 27.06. Концерт Муся Тотибадзе (GE);
· 5.07. Chet Faker DJ set: с единственным DJ шоу в этом году в Балтии выступит Чет Фейкер (Chet Faker) – исполнитель хитов Gold, No Diggity, Talk Is Cheap, Low.
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