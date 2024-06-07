"Мы русские, с нами Бог". Как в России появились новые ультраправые и чем они отличаются от старых

Причем он не единственный, кто так думает. Альперович из «Совы» тоже считает, что «общинники», по крайней мере, некоторые из них, работают за деньги. Она объясняет это их огромной активностью, как в социальных сетях, так и офлайн, которая, по ее мнению, вызывает подозрения, что люди получают за свою работу деньги. Так это или нет, неизвестно. Координатор ярославской «Общины» Омельницкий сказал Би-би-си, что не получает зарплату от «Общины». «Общинник» из Тульской области не так категоричен. «Пока что выплат нет, но мы двигаемся в этом направлении», — говорит он Би-би-си.

«Община» предлагает гораздо больше, чем насилие — защиту, идентичность, навыки обращения с оружием, даже коллективный отдых и бартер внутри группы. Все это делает «Общину» самой привлекательной националистической организацией в России», — резюмирует администратор «Antifa.ru».

Назад, в нулевые

Нападения ультраправых подростков Фото: Nazivideomonitoring/t.me

В 2023 году в России стало резко расти количество насильственных преступлений, совершенных ультраправыми. Их жертвами становятся люди не только другой национальности, но и других политических взглядов, а также представители ЛГБТ-сообщества, бездомные, наркопотребители и другие. В большинстве нападений ультраправые используют газовые баллончики, но, по словам Альперович, таких нападений настолько много, что «Сова» даже не включает их в свою статистику, фокусируясь на «заметном насилии». Число таких случаев тоже резко выросло.