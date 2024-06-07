СМИ: США решили разработать новую гравитационную бомбу

Администрация Байдена все еще надеется усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что отказ от них будет иметь последствия, добавил собеседник. Россия и Китай "столкнутся с ухудшением обстановки безопасности, если будут продолжать отказываться от сотрудничества", - указал он.

Договор СНВ-3 между Россией и США

В настоящее время Россия и США остаются связанными обязательствами в рамках Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, New START). Он был подписан 8 апреля 2010 года тогдашними президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон еще на 5 лет. 29 января 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.

Согласно СНВ-3, Вашингтон и Москва обязывались сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц и ограничить количество пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Кроме того, он предусматривал взаимные инспекции США и РФ на военные ядерные объекты друг друга для обоюдного контроля за вооружениями.

Однако 21 февраля 2023 года Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, объявил, что Москва приостанавливает свое участие в договоре, хотя и не выходит из него. Причиной такого шага Путин назвал неопределенность с тем, как будут учитываться ядерные арсеналы таких стран НАТО, как Великобритания и Франция.

В конце марта 2023 года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что Вашингтон и Москва перестали обмениваться данными о своих ядерных вооружениях, в том числе - о количестве ядерных боеголовок и бомбардировщиков на тех или иных базах.

В конце октября 2023 года Пентагон сообщил, что США решили модернизировать свою основную ядерную гравитационную бомбу B61 до модификации B61-13 в связи с изменением ситуации с безопасностью.

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